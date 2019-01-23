中華電搶攻瓦斯雲商機 攜手多家瓦斯公司簽訂MOU 目標市占第一

為推動智慧瓦斯雲服務，中華電信 (2412) 於今 (23) 日邀請全國各大瓦斯業者，舉辦「瓦斯雲服務展示會」，展示瓦斯雲系統搭載 NB-IoT(Narrow Band Internet of Things)新通信技術解決方案，該方案結合中華電信智慧聯網大平台，提供遠端讀表、遠端開表、遠端關表與即時告警等多項功能，並於現場展示開發與應用成果，成功揭開瓦斯雲物聯網時代序幕。中華電已陸續與多家瓦斯公司簽訂 MOU，瞄準 2021 年起用戶全面更換微電腦瓦斯表的龐大商機，目標是中華電信市占第一。經濟部能源局已制定天然氣事業法 36 條：「擬定公用天然氣事業推動具有地震遮斷、壓力過低遮斷及通信等功能之微電腦瓦斯表推廣計畫。」將於 2021 年全面實施，提升全民瓦斯用氣安全，微電腦瓦斯表具備可提供地震、超時與大流量三種遮斷等全面功能。市場推估，以 300 萬戶規模，以及微電腦瓦斯表、子機單價合計約 5000 元左右計算，市場規模逾 150 億元。



中華電信表示，自 2014 年起，已陸續與欣桃、欣高、欣嘉等公司簽約第一代瓦斯雲，提供桃園、高雄、嘉義地區部分新建築物微電腦瓦斯表智慧化管理服務，為配合政府政策，順利推動全民使用微電腦瓦斯表，中華電信也自 2018 年起，與多家瓦斯公司簽訂合作意向書 (MOU)，導入瓦斯雲系統搭載 NB-IoT 解決方案，有效降低維運成本。該方案經瓦斯公司導入於家庭和餐廳案場實際使用與驗證(POC, Proof of Concept)，中華電信將結合一氧化碳(CO) 偵測、瓦斯漏氣偵測告警，經由瓦斯雲提供民眾使用，做為瓦斯公司加值服務。此外，中華電信也將積極搶攻智慧水表、智慧電表連網商機。