【華冠投顧】低基期《揚明光、穩懋》相繼高飛後 同類型《台灣紅不讓》開始展翅 再來誰接棒?

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨夜美股受到美國擬引渡華為 CFO、美中貿易談判橫生枝節等利空消息影響，四大指數同步大跌回測季線，今日大盤隨美股拉回 - 48 點小破五日線，不過昨日先回的 OTC 指數則逆勢上漲 + 0.39%。

今天雖然大盤日 KD 指標呈現高檔死亡交叉，不過一來無量，二來還在高檔鈍化區之中，所以不算太大的風險訊號。反之盤面比較好的現象是 "大盤委賣張數" 經過連日來的整理消化已漸下降，若再搭配大盤融資餘額逐日創低的情況來看，台股籌碼趨向良性換手。此外，今天在利空及外資淨多單大減下四大期指價差轉強、OTC 指數轉為相對強勢，也暗示多頭控盤態勢不變，整理有接近末端之跡象。

＜操作策略＞

近期的類股輪動節奏雖快，但操作上只要耐心佈局，按照昇楷先前規劃的「避免追買高基期或正乖離偏大的個股」，布局「基期較低或接近整理末段的個股」，往往後續都有好事發生。

像是上週的《(名揚萬里)3504 揚明光》、《3105 穩懋》接連高飛超過 10%，昨天預告將帶學員布局的《台灣紅不讓》，今天早盤按計畫上車後終場收高，這些都是依照相同的選股邏輯挑出來的。

事實上昇楷帶學員佈局的個股，大多數都會在 Line@盤前早安文或盤後分析文當中適時 "洩題"（例如上週五盤後分析的矽晶圓族群、週一盤前早安文的《3105 穩懋》及《6202 盛群》、昨天盤後分析的《台灣紅不讓》... 等），每天鎖定這些分析文，相信可以把握不少的獲利機會，強股不等人，歡迎大家趕緊加入昇楷投資園地。

＜被動元件族群＞

繼去年 12/13 摩根士丹利證券降評《2327 國巨》之後，今天再度跳出來開槍「最不看好日本的太陽誘電與台灣的國巨...」，不過今天國巨股價對利空的反應已經不像上次那麼激烈，呈現無量開低走高逆勢收平盤之走勢，《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》甚至拉尾收紅。

距上次大摩降評國巨到今天再次看衰，一個多月期間國巨遭法人卯起來亂賣，但是今天的收盤價卻還在 12/13 收盤價之上，除了利空逐漸鈍化之外也值得思考籌碼被誰收走了？一旦《2327 國巨》重上季線同時突破 12/13 大摩首次降評利空當天高點，反而可完成型態上的「破底翻」走勢，整個族群也將有機會正式轉強。

＜強弱勢股＞

今日生技族群多檔個股各擁利多撐腰，整體走勢相對強勁，《4147 浩鼎》、《4192 杏國》、《1795 美時》、《4123 晟德》、《4107 邦特》... 表現亮眼；部分車用電子族群個股如《2231 為升》、《6279 胡連》... 等，則在 Tesla 暴跌、大陸車市銷售低迷等產業利空下逆勢走揚。

今日弱勢股仍多集中在高基期股之修正，如《8464 億豐》、《6438 迅得》、《6470 宇智》、《2302 麗正》... 等。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。