【日盛投顧】量縮回測10日線

◆盤勢分析

1. 因中美貿易爭端再生變數，周三亞股普遍承壓。加權指數早盤跳空低開，盤中最低 9,828.32，仍守穩 9800 點整數大關。因盤面上缺乏領漲主流，10 點過後大盤維持在 9850 附近窄福波動，收盤加權報收 9,846.40 點，下跌 0.49%。

2.OTC 指數開低後震盪上揚，盤中快速收復 5 日均線，再創近期新高價，收盤上漲 0.39%，收在 127.52 點，表現相對強勢。目前櫃買指數上漲壓力為 128.02 點，低檔支撐為 124.92 點。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1)均線：周三台股收的小黑 K 線，暫時守穩 10 日均線 (9,801.38 點) 之上。

(2) 量能：成交量縮至 652.54 億元，預期後市量縮震盪機率高。

(3) 技術指標：日 KD 指標初見高檔死亡交叉、MACD 柱狀體轉為下滑。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 2.10 億元；外資 + 8.53 億元、投信 + 3.78 億元、自營 - 10.21 億元。

個股輪動快速 PCB、生技抗跌

1. 電子類股

(1)PCB：陸整頓 PCB 產業，有助產業結構穩健發展，外資連兩日擴大買超 6153 嘉聯益，早盤放量衝高；上游材料 5475 德宏通過德國萊茵 TUV 認證，股價強勢漲停；SMT 打件 6278 台表科打進新思供應鏈，股價連續兩天上揚。

(2)IC 製造與設計：矽智財 6643 M31 掛牌，首日股價飆漲 42.17%，帶動 3443 創意走強。射頻 IC 大廠 4968 立積擺脫斐訊利空，周三股價再度上揚 5.75%。6462 神盾單月獲利轉盈為虧，股價利空出盡，收盤上漲 2.8%。

2. 非電子類股

(1) 生技：4174 浩鼎貪污案終判，股價連兩個上揚，領漲生技族群，帶動 1760 寶齡富錦、1795 美時、4123 晟德逆市上揚。運動器材廠 1515 力山獲三大法人同步買超，尾盤放量拉升。

(2) 風電：擺脫丹麥離岸風電開發商沃旭能源暫時停工利空，風電概念 9958 世紀鋼、3708 上緯投控連續兩日止跌回升。