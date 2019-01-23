【永誠投顧】關鍵K團隊 盤後分析

◆盤勢分析

加權指數下跌 48.26 點 (-0.49%) 收 9846 點。

櫃買指數上漲 0.49 點 (+0.39%) 收 127.52 點

■今日大盤解析：

今日台股受到 IMF 兩度下調全球經濟展望, 中國 GDP 創下 28 年來新低 。加上經濟部統計處公布 12 月外銷訂單金額為 433.8 億美元，年減 10.5％，創 32 個月來最大跌幅等總體面利空影響, 今天台股量能持續萎縮到 652 億元較 10 日均量 881 億元更進一步下滑, 目前月線 9683 / 季線 9764 均觸底翻揚形成下方保護, 今天盤勢算呈現價穩量縮的狀況。預估盤勢越接近年關, 成交量仍持續萎縮, 但部分具成長動能的次類股今天仍有中紅的表現, 在量縮盤整的時候, 下波攻擊主流往往就在其中!(紅包可能就在裡面, 要好好觀察歐!!)



■重要事件：

1. 傳 APPLE 為降低成本, 將拋棄 3D TOUCH 功能。據新浪財經引述手機中國報導，蘋果的 3D Touch 一直都是飽受爭議的功能，有人說已離不開它，也有人表示從來沒用過。事實上，3D Touch 的許多功能，都可以被點按及長按兩個操作完成，不需要用到感壓方式，這也讓其變成了可有可無的功能。蘋果似乎也注意到這一點，近日有消息指出，今年推出的新 iPhone 將不會具備檢測使用者按壓螢幕力道的功能。今年的 iPhone XR 就沒有搭載此功能，但卻可用一個名為 Haptic Touch 的特性來實現 3D Touch 的大部分操作。而 3D Touch 功能的移除，將有助於蘋果降低未來推出的 iPhone 版本的價格，這也是許多用戶希望看到的。值得一提的是，天風證券產業分析師郭明錤即預測，今年上市的新 iPhone 將不具備 3D Touch。而巴克萊（Barclays）的一名分析師也附和了他的說法，並預期這將是蘋果試圖降低未來 iPhone 機型價格所需做出的犧牲。

2. 日廠 Panasonic 是特斯拉（Tesla）電動車電池的獨家供應商，特斯拉一直想分散供應鏈，據傳已和中國廠「天津力神電池」（Tianjin Lishen）簽訂初步合約，力神電池將供貨給特斯拉的上海工廠。消息人士透露，特斯拉和力神電池簽署了初步合約，不過尚未決定下單規模。力神電池宣稱，旗下客戶包括蘋果、三星電子、吉利汽車、現代汽車等。該公司 2017 年開始量產與 Model 3 同款的圓柱狀電池。其他爭取特斯拉上海廠訂單的業者，還有中國廠寧德時代以及韓廠 LG Chem 等。

3. 根據加拿大《環球郵報》1/22 報導，美國將向加拿大正式提出引渡華為財務長孟晚舟。去年 (2018)12/1 加拿大警方在美國要求下，於溫哥華國際機場逮捕孟晚舟。根據加拿大引渡法，從孟晚舟被捕之日起，美國有 60 天的時間正式提出引渡，因此引渡的期限為 2019/1/30，之後加拿大將有 30 天的時間決定是否授權繼續處理此案。由於提出引渡的日期接近中國副總理劉鶴赴美談判之日 (1/30~1/31)，是否導致談判生變或衝擊市場信心值得關注。

■國內外重要經濟數據：

1. 經濟部統計處公布 12 月外銷訂單金額為 433.8 億美元，年減 10.5％，創 32 個月來最大跌幅；值得注意的是，大陸經濟成長減速，也衝擊台灣接單表現，去年 12 月來自大陸及香港訂單金額為 98.4 億美元、年減 10.3％，刷新 2016 年 5 月以來最大降幅紀錄!!(其實經濟數據出來股價早反應一段了, 現在的重點是還會不會再壞??) 。

2. IMF 下修 2019、2020 全球經濟成長預估，其中 2019 由 3.7% 下修至 3.5%，2020 由 3.7% 下修至 3.6%，主要經濟體方面，美國 2019、2020 成長預估持平在 2.5%、1.8%(2018 2.9%)，中國 2019、2020 成長預估持平在 6.2%、6.2%(2018 6.6%)，歐元區 2019 由 1.9% 下修至 1.6%，2020 預估持平在 1.7%，日本 2019 由 0.9% 上修至 1.1%，2020 由 0.3% 上修至 0.5%，英國 2019、2020 成長預估為 1.5%、1.6%，印度 2019、2020 成長預估為 7.5%、7.7%，東協 2019、2020 成長預估 5.1%、5.2%。IMF 並警告全球經濟面臨四大風險，包括貿易戰、金融條件趨緊、中國經濟走緩、英國脫歐。

■強勢族群與弱勢族群：

強勢族群

3D 感測:

3376 精材 + 9.96%/8086 宏捷科 + 1.88%

48V 輕混系統:

5227 立凱 - KY+4.57%/5425 台半 + 2.45%

SMT:

6278 台表科 + 5.43%

弱勢族群

衛星概念股:

6568 宏觀 - 2.3%

航運與航空:

2603 長榮 - 1.65%/ 2610 華航 - 1.41%

PCBA 檢測:

3030 德律 - 0.63%

■盤勢架構：

今天大型權值股全面拉回, 從台積電 / 大立光與台塑四寶均呈現 1-2% 跌幅。中型股今天相對表現較強勢, 包含矽力 - KY、美律、祥碩、京元電子、為升、神隆漲幅均在 3.5% 以上, 但攻擊主流比較凌亂。小型股則全面走弱, 僅美時、新普獨撐 OTC 盤面。

■總結：

由於美國政府尚未解除關門問題, 以及國際總體經濟變數仍大, 距離農曆年封關時間接近，大盤量能降至 600-700 億元的低量能, 恐將壓抑指數向上推升的動能。由於農曆年節台股將休市長達 9 天，投資人正面臨抱股或不抱股的抉擇，考量短線上國際變數仍多，農曆年前後預估台股將在 9600-9900 點間呈現區間震盪，建議持股過年先降低整體持股部位到 35%，現在內資跟外資都沒有積極攻擊的態勢, 就是等量能縮到最低點, 且預估不抱股過年的賣壓在封關前幾天就會達到一個高點, 後續若觀察的次攻擊類股量能急縮, 但價格守穩, 就再拉高一點點持股比重。擇股偏好宜著重具基本面、長期營運展望看好之個股或族群為主，可留意今年營運展望樂觀的連接器無線充電 IC 設計、PCB 、5G 供應鏈、汽車電子布局。以法人的布局慣性, 一定是先卡位到成長性產業先建立基本部位, 等年後攻擊主流市場更加認同後, 再逐步加碼, 建議投資朋友可以跟隨關鍵 K 團隊的腳步, 深入研究投資標的, 投資績效也會更穩更好!! 歡迎您的加入 (別再看別人表演了, 快點加入關鍵 K 團隊的行列)

作者: 永誠國際投顧 藍登耀分析師

※永誠國際證券投資顧問股份有限公司 (103) 金管投顧新字第 024 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估，並自負盈虧。