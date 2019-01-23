中國經濟疲弱 IMF：「寬鬆貨幣」與「財政政策」才是解藥

中國統計局近期公布去年中國 GDP 首次突破 90 萬億元人民幣，年增 6.6%，創下 28 年來新低。同時有外媒悲觀表示中國經濟正在減緩，且很有可能中國經濟下滑的速度比北京所描述的更為糟糕。從投資到消費支出再到工廠生產活動，中國經濟在去年下半年明顯下滑。這些數據顯示，中美的貿易戰給中國帶來更多的衝擊。

圖: 海通證券

對於中國經濟的看法，IMF 新任首席經濟學家戈皮納特在出席達沃斯經濟論壇時表示，中國經濟並未出現任何急劇的失速的情況，6.6% 的 GDP 年增率與 IMF 預測結果相符。雖然中國經濟成長減緩主因包括金融監管緊縮、抑制影子銀行部門等，全球政經局勢的不確定性也加劇經濟下滑的速度。

但他也說明中國最新的一系列經濟數據印證一項事實，儘管中國的經濟成長速度正如市場所預期的一樣逐步減緩，但在目前中國經濟的趨勢並未出現任何來不及應變的劇烈變化。

此外，其它 IMF 官員認為，2019 年中國總體經濟仍存在下滑壓力，但中國政府能利用更寬鬆的貨幣政策，如降息、降準來釋出更多流動性，並推行財政刺激政策，配合減稅降費等利多，將能適度紓緩中美貿易戰的負面影響。

IMF 預期，中國今年將會加碼財政政策，進一步擴大財政赤字。由於今年中國官方針對房市調控不太有大幅放鬆的可能性，要刺激中國經濟政府投資變得關鍵，因此今年基建規模會較去年有所成長。

以目前來看中國地方政府各專項債已經提早運作，銀行端也提供資金上的援助，且各地方政府均提出新一波的基建規劃，以振興經濟。