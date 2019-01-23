六方向+五維度 今、明兩年上海金融中心主軸

近期中國人民銀行會同發改委、科技部、財政部等多個部門公布「上海國際金融中心建設行動計劃 (2018-2020 年)」。內容提到上海將持續進行深化金融改革，也要擴大金融開放創新，並六個方向說明這個行動計劃未來的主軸。

加速金融改革創新，加強自貿試驗區建設與國際金融中心建設聯動；

完善金融市場功能，增強金融資源配置能力和影響力；

健全金融機構體系，增強金融創新活力和綜合服務能力。

聚焦國家發展戰略，加強金融服務實體經濟的能力；

擴大金融開放合作，提升金融中心的國際影響力；最後則是優化金融發展環境，維護金融安全穩定。

圖: AFP

「五個維度」回應上級指示

為完成中國中央提出的行動計劃，上海市政府也回應將從擴大開放、深化創新、集聚資源、市場建設、防控風險「五個維度」做出努力。

首先是擴大對外開放腳步，提高金融中心國際影響力。吸引國際重量級的資產管理機構，並產生群聚效應，建設全球資產管理中心。支持「一帶一路」沿線國家政府、金融機構和企業在上海發行人民幣債券，建設跨境投資與融資服務中心。

第二深化改革創新，全力配合支持證監會、上交所推動科創板及註冊制試點順利上路，深化長江三角洲金融合作，為全國金融業改革創新積累經驗。

第三是聚集優勢資源，健全體系提升產業競爭力。建設金融科技中心，建構金融科技產業生態鏈，吸引金融科技公司赴上海發展。設立「一帶一路」再保險承保共同體及營運平台，建設國際保險中心。

第四是強化市場功能，建設全球人民幣資產定價、支付清算中心。改善金融市場體系和基礎設施，加速金融市場產品和工具創新，滿足市場多樣化需求。

最後則是防範及控制金融風險，營造一流經商環境。建設金融風險管理與壓力測試中心，爭取金融產品、技術應用、機制創新以及重要的金融改革措施在上海先行先試。加速與國際接軌，強化金融法治，形成國際頂級的金融生態系統。