中國經濟趨緩、川普面臨壓力 花旗：美中貿易談判可望有重大突破

花旗集團分析師預估，在中國經濟成長趨緩、美國總統川普持續面臨國內壓力等情況下，美中貿易談判可望取得「重大突破」。

中國商務部上週證實，中國國務院副總理劉鶴，將於 1 月 30 至 31 日訪美，進行貿易磋商。

在此之前，「川習會」後首次美中貿易談判於 1 月 9 日落幕，較原定時間延長了 1 天；美國貿易代表署 (USTR) 透過聲明指出，兩國官員針對如何達成公平、互惠的貿易關係，以及智慧財產權相關問題，進行討論；北京當局也承諾，會向美國購買大量農業、能源產品及服務。

中國商務部當時亦發布聲明，指中美雙方積極落實「川習會」共識，就貿易問題進行廣泛、深入、細緻的交流，增進相互理解。

花旗於最新報告中寫道，美中貿易談判的結果，可望優於預期，避免繼續互徵關稅的可能性也隨之增加。

花旗強調，中國經濟數據惡化、川普面臨極大的國內壓力，這些因素，都成了推動兩國達成貿易協議的動機。

昨 (21) 日中國國家統計局公布最新數據，2018 年，中國國內生產毛額 (GDP) 年增率為 6.6%，雖略高於目標值 (6.5%)，且首度突破人民幣 90 兆元，卻創下 28 年來新低。

此外，中國 2018 年第 4 季 GDP 為 6.4%，低於前季的 6.5%，成長趨緩，創 2009 年以來新低。

另一方面，川普日前於推特發文，稱與美國之間的貿易緊張局勢，導致中國經濟成長趨緩，「對中國而言，達成貿易協議是極有助益的事情，所以，別再鬧了。」

川普先前宣稱，和中國的貿易磋商非常順利，現在正處於「最佳狀態」。