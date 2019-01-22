〈分析〉無須大規模刺激措施 中國經濟可望於2019下半年回穩

根據《彭博社》報導，高盛首席經濟學家認為，規模逾 13 兆美元的中國經濟，可望於 2019 下半年回穩，且無須祭出大規模刺激措施。

昨 (21) 日中國國家統計局公布最新數據，2018 年，中國國內生產毛額 (GDP) 年增率為 6.6%，雖略高於目標值 (6.5%)，且首度突破人民幣 90 兆元，卻創下 28 年來新低。

此外，中國 2018 年第 4 季 GDP 為 6.4%，低於前季的 6.5%，成長趨緩，創 2009 年以來新低。

上述消息引發對中國經濟成長趨緩的擔憂，外界猜測，中國政府先前已實施了包括減稅、促進放貸等一系列措施，極可能再度祭出刺激政策；不過，高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 表示，機率不高。

貿易戰被視為導致中國經濟成長趨緩的主因，但 Hatzius 分析，政府對經濟整體債務水平的抑制，才是造成經濟放緩的關鍵。

Hatzius 指出，影響中國經濟的最大因素，是信貸減速，以及因擔憂金融失衡，所採取的嚴格政策。

Hatzius 稱，上述原因使 2018 年的經濟表現，朝負面發展；但 2019 年，將轉為積極正面。

Hatzius 強調，中國經濟可望於 2019 下半年回穩，且無須祭出大規模刺激措施。

但 Hatzius 也提到，貿易戰仍可能對市場信心與投資造成風險，美中貿易談判，恐難化解分歧。

值得注意的是，中國國務院總理李克強上週示警，稱 2019 年中國經濟下行壓力加大，必須高度重視，做好應對困難挑戰的準備。

中國國家主席習近平日前亦指出，中國經濟發展面臨國際環境、國內條件的複雜變化，必須「警惕黑天鵝事件，也要防範灰犀牛事件。」