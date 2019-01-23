中國證監會副主席提出中國資本市場改革四大方向

中國證監會副主席方星海在達沃斯論壇上釋出中國資本市場將進行多項改革的新訊號。這是繼 1 月 12 日方星海闡述中國資本市場改革方向後，10 天內第 2 次提到具體的改革方向。

首先，關於科創板方面，他認為越快推出越好。目前，中國證監會正在與上海交易所進行合作與指導，並聽取市場各方意見及各個部委的意見，會在最快時間內推動科創板和試點註冊制的落地。

目前還沒有科創板正式上路的時間表，根據了解，科創板的規則已經有初步方案，除了增量改革的制度設計外，還統籌發行、上市、信息揭露、交易、退場機制、投資人適當性管理等基礎制度改革，市場普遍預期科創板最快的上路時間將在今年上半年。

第二則是中國證監會正在進行取消新股首日漲跌幅限制的相關政策。在中國新股上市第一天有 44% 的漲停板限制。方星海表示大部份新股第一天上市就無量漲停，或是前幾個交易日成交量低，因為沒有成交量的支撐，顯示股價並不真實，因此參考性就低，這是一個不合理的情況。所以首日漲停板這個事情需要再詳細研究，他個人覺得應該取消。

不過中信證券則有不同看法，其表示雖然取消漲停板制度是市場化改革的重要方向，但該制度仍有其合理性。主要在於目前中國 A 股市場是由散戶主導交易量，首日漲停板制度有利於扼制新股炒作，也是對個人投資者的一種保護措施，因此短期修改可能性並不高。

圖: 東方財富網

第三，指數期貨進一步放鬆政策。自從 2015 年股市異常波動之後，指數期貨很多常態化的政策被限制，如每天平均開倉數量限制在 50 口等。中國政府雖然在一個月前實施指數期貨相關規定第三次的鬆綁，但以目前市場環境來看，恢復指數期貨的功能很有必要。目前指數期貨交易量不足，中國政府還是需要持續改革，才能提升金融市場運作機制效能。

最後，希望不同領域企業進入中國，增加資本流入。近幾年中國資本市場對外開放政策動作頻頻，如大幅放寬證券基金期貨等產業外資股比限制、進一步放鬆外國人開立 A 股帳戶政策、A 股納入明晟 (MSCI) 指數、滬深股通額度擴大 4 倍等等。

方星海表示今年中國證監會還將進一步提高資本市場對外開放水準，如近期國務院批准 QFII 總額度由 1500 億美元增加至 3000 億美元。QFII 額度擴大就是進一步執行對外開放、積極引導外資流入中國資本市場的政策，有利於 A 股中長期多頭走勢，價值投資將逐漸成為主流。