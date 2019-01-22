〈每日外資外匯觀點〉脫歐B計畫激勵英鎊突破壓力 有望上看1.3

英國首相梅伊公布脫歐 B 計畫引發英鎊波動，周一短暫下滑後，隨即一度急升突破 1.29；近期反彈的美元持續堅挺在 96.3 之上，市場持續關注英國脫歐的後續發展。

知名財經部落格網站 Zerohedge 評論，脫歐 B 計劃公布後，因為缺乏進展增加了英國脫歐將被推遲的可能性，如果英國議會未能在 2 月 26 日前達成一致，脫歐勢必推遲，激勵英鎊走高

FXTM 分析師 Lukman Otunuga 指出，如果英鎊兌美元進一步突破 1.2920 壓力，將有機會上看 1.3。

英鎊兌美元日 k 線圖。(來源：新浪財經)

外匯網站 FX Charts 分析師 Jim Langlands 表示，目前英鎊走勢溫和上漲，但英國脫歐問題仍懸而未決，投資人不宜過度樂觀。

瑞銀也表示，目前尚未到買入英鎊的時機，維持未來 12 個月英鎊兌美元目標 1.40 不變。

國際貨幣基金組織 (IMF) 周一調降今年全球經濟成長率，由原先的 3.7% 降至 3.5%，經濟成長風險「偏向下行」，並警告新的貿易緊張局勢將進一步拖累全球經濟成長。

儘管 IMF 下調對全球經濟增速的預估，但保持對今年美國經濟增長 2.5% 的預測不變，使得具有避險屬性的美元獲得支撐，上周美元指數出現自去年 12 月中旬以來的單周上漲，本周力守 96.3 之上。

美元指數日 k 線圖。(來源：新浪財經)

德國商業銀行外匯策略師 Esther Maria Reichelt 表示，美元目前受益於其作為避險貨幣的角色，聯準會可以透過貨幣政策措施來緩衝疲軟的經濟，來保護美國免受全球經濟增長放緩的影響，使美元成為首選貨幣。