最準新興貨幣分析師警告：別對新興貨幣太樂觀

新興市場亞洲貨幣近六個月來展開反彈，不過西太平洋銀行 (Westpac Banking Corp.) 亞洲宏觀策略負責人張淑嫻 (Frances Cheung) 發出警告，投資人對亞洲貨幣的漲勢不宜太過樂觀。

張淑嫻表示，市場預期美國聯準會的升息步伐將放緩，有助於亞洲地區的貨幣計量達來到六個月以來的高點，但必須提防的是亞洲地區國家出口放緩、美中貿易談判可能失敗，以及印度和印尼等經常帳赤字國家今年將面臨的選舉風險。

張淑嫻是去年第四季彭博調查亞洲新興貨幣預測最精準的分析師，他指出市場傳出的樂觀訊息雖能夠維持亞洲貨幣目前的漲勢，但投資人需要更具體的利多。

受到市場預期中美貿易談判將達成協議及聯準會將暫停升息的激勵，亞洲一 籃子貨幣 11 月觸及低點後展開反彈，漲幅超過 2%。

但就在亞洲貨幣展開反彈的期間，已有經濟數據顯示亞洲地區的出口已經受到貿易戰的衝擊，中國 12 月出口較去年同月下降，韓國、台灣、印尼也未能倖免於難，尤其中國、台灣和馬來西亞的製造業生產指數 (PMI) 均已跌破 50 的榮枯線。

關於中美貿易談判，Cheung 對雙方能否達成協議抱持謹慎，因為美國在引用知識產權和技術轉讓等問題上，已經為中國制定難以達成的高標。

亞洲貨幣中，西太平洋銀行對印度盧比和印尼盾尤為看空，因為經常帳戶赤字將使得這兩國貨幣走弱。

今年以來，亞洲貨幣上漲主要受到泰銖、印尼盾和人民幣的帶動，泰銖上漲 2.6%，印尼盾上漲 1.5%，人民幣 1.2%；至於印度盧比的表現則最差，下跌 2.3%。

西太平洋銀行並預估今年底印度盧比兌美元將跌到 74，今年跌幅近 6％；印尼盾兌美元跌到 15250，今年跌幅也將近 6%；看好人民幣將強過其他亞洲貨幣，預估人民幣兌美元年底維持在 6.85，較去年底的 6.873 呈現小幅升值。