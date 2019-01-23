吹風機等產品在亞洲熱賣 Dyson創辦人晉升英國首富 總部將遷新加坡

無袋真空吸塵器的發明者 James Dyson，現在已經是英國首富，做為知名的英國脫歐支持者，他所創辦的戴森公司 (Dyson)，已經決定將總部由英國轉往新加坡。

戴森執行長 Jim Rowan 表示，從英國遷出的原因不是英國即將脫離歐盟，也不是稅收問題，而是要更貼近客戶。他說，亞洲是戴森成長最快的市場，特別是中國、韓國和印度，都有強勁成長。

戴森公司週二 (22 日) 宣布，由於新產品需求的推動，公司今年的獲利達 11 億英鎊，高於 2017 年的 8.01 億英鎊。預計這將使創辦人戴森的財富增加約 30 億美元，並成為英國首富。

這家以吸塵器和乾手器而闖出名號的公司，已經將產品拓展至空氣淨化器和吹風機等護髮產品，預計在 2021 年開始建造昂貴的電動汽車。

實際上，戴森自 2003 年起，已經停止在英國製造，如今所有產品均在亞洲生產，亞洲市場所得利潤已超過總額半數以上，同時他們也正在新加坡建立工廠，計畫生產電動汽車。

Rowan 指出，公司將繼續在英國投資，並增加在威爾特郡兩個研發中心的人數。

Rowan 表示，總部遷移的最大目的是確保公司「面向未來」，並讓管高層能密切注意此地的投資。總部搬家後，僅兩名員工—公司的財務長及法務長，需要搬至新加坡。

新加坡的公司稅率為 17%，而英國則為 19%，不過 Rowan 表示，這些差異「微不足道 (negligible)」。