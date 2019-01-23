歐股盤前─市場持續關注美中貿易談判 指數期貨走揚

據傳原定本週登場的美中籌備性貿易會談，因雙方在智慧財產權問題上仍存有分歧，導致美方決定取消，但白宮隨即否認此事，稱從未安排此會議；市場持續關注後續發展，今 (23) 日歐股盤前，指數期貨走揚。

台北時間週三下午 3 點 13 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.03%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.23%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.24%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.21%。

截至發稿，上證綜指上漲 0.05 %，深證成指上漲 0.09%；南韓 Kospi 指數上漲 0.47%，日經 225 指數下跌 0.14%；台股收跌 48.26 點，至 9846.40 點。

全球經濟前景疑慮升溫，加上企業財測令投資人失望，週二美股收低，創近 3 週最大單日跌幅。

週二道瓊工業指數收跌 301.87 點 (1.22%)，至 24404.48 點；標普 500 指數收跌 37.81 點 (1.42%)，至 2632.9 點；那斯達克指數收跌 136.87 點 (1.91%)，至 7020.36 點。

外媒報導稱，原定本週登場的美中副部長級籌備性貿易會談，遭到美方拒絕，該消息使市場對美中貿易爭端的擔憂加劇；不過，白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 否認了這項消息，稱從未安排此會議。

另一方面，中國證監會副主席方星海出席瑞士達沃斯 (Davos) 世界經濟論壇 (WEF) 時也喊話，稱美中貿易問題，「一切都可以坐下來談」。

美國政府局部關門，已進入第 2 個月，為解決此僵局，美國參議院領袖同意，分別就民主黨與共和黨重啟聯邦政府的提案，進行表決。

歐洲政壇消息方面，上週於國會遭遇重大挫敗後，英國首相梅伊週一提出脫歐協議「B 計畫」，預計本月 29 日進行表決；但因該計畫與先前遭否決的版本太過雷同，引發外界批評。