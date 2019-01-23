AI夯 元大全球AI ETF掛牌 國內首檔AI概念多重資產型基金展開募集

國內第一檔聚焦 AI 營收主題的元大全球 AI ETF(00762-TW) 今 (23) 日正式掛牌，元大投信表示，元大全球 AI ETF 上市後，未來將可搭配 AI 智能投資平台服務，做到「以 AI 投資 AI」目標，邁向「投信 2.0」。AI 趨勢蔚為風潮，除了今天有 AI ETF 的新兵上市，富邦投信今天也宣布，國內首檔 AI 概念多重資產型基金展開募集。

觀察市場已經有很多以投資 AI 產業為標的的基金、ETF 相關產品，另外也有公司推出號稱以 AI 投資，即機器人理財這類服務。元大投信總經理劉宗聖指出，在元大投信全面導入 AI 邁向智能化營運的進程中，元大全球人工智慧 ETF 是一個產品，是一個環節。元大投信除了提供投資 AI 產業的基金，也擁有 AI 投資技術的智能投資平台，可以做到雙向:「以 AI 投資 AI」。

元大全球人工智慧 ETF 基金，在 AI 產業中挑出掌握三大關鍵主軸: 演算法 (Algorithm)、大數據 (Big Data)、運算力 (Computing)，就像淘金時代人人都必需要使用的鏟子、十字鍬，再篩選 AI 業務營收 50% 以上之企業，是一檔兼具「純度」與「高含金量」的 AI ETF。

至於也將展開募集的富邦 AI 智能新趨勢多重資產型基金，該基金擬任經理人郭德齊表示，AI 的技術應用正帶動新零售成長。以積極發展網路創新模式的中國大陸市場來說，根據艾媒諮詢 (iiMedia Research) 資料顯示，2017 年無人零售商店交易額達 389.4 億人民幣，未來 5 年為高速成長期，2020 年預計成長率可達 281.3%，至 2022 年市場交易額將超過 1.8 兆人民幣，成長近 45 倍。

郭德齊指出，這波熱潮中的無人商店關鍵技術，仰賴視覺感測、物聯網、人臉或生物辨識、深度學習、無線射頻識別等人工智慧技術創新應用，核心關鍵仍是整合串聯各種智慧終端、數據分析與雲端解決方案的人工智慧應用平台。

郭德齊強調，儘管今年一開始國際市場就充斥著不平靜，然而只要善用多重配置的投資理念，來掌握這個長線的投資趨勢，便有機會創造兼顧收益與風險的最適投資組合，富邦 AI 智能新趨勢多重資產型基金除了專注布局全球 AI 智能相關產業鏈，在風險來臨時，也能透過股債等各類資產比例調整，尤其今年全球金融市場仍面臨諸多波動因子，藉由多重配置也能達到降低波動度的效果。