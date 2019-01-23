德意志評三大遊戲商 只有Take-Two值得買入

德意志銀行 Deutsche Bank 分析師週二 (22 日) 開始報導美國三大遊戲發行商，並認為只有 Take-Two (TTWO-US) 值得買入。

德意志銀行分析師 Bryan Kraft 開始對 Take-Two 股價進行報導，給予「買入」評級和 130 美元的價格目標。

他給予 Activision Blizzard (ATVI-US) 和 Electronic Arts (EA-US) 「持有」評級。Kraft 給予 Activision 設定了 54 美元的目標價，給予 EA 設定了 100 美元目標價格。

週二 (22 日) 收盤，Take-Two 股價下跌 0.86% 來到 107.33 美元。Activision 股價下跌 3.27% 來到 47.06 美元，而 EA 下跌 1.31% 來到 91.31 美元。

Take-Two 股價趨勢圖

在一份報告中，Kraft 表示，Take-Two 可能在未來 4 年內比 Activision 和 EA 有更高的收入和盈利增長率可能。「Take-Two 是我們今天發起的 3 間電玩軟體中最乾淨的一間」，除了最有效率的執行率，也「擁有強大的知識產權 IP 組合和發行版面」。

Take-Two 假期發布的「Red Dead Redemption 2」表現不錯，應該在遊戲銷售和遊戲貨幣化方面有長尾 (long-tail) 的延續性。

傳聞即將發布的遊戲包括 2020 財年的「Borderlands 3」，隨後是 2021 財年新的「BioShock」和 2022 財年的「俠盜獵車手 6」。與此同時，該公司的 NBA2K 遊戲授權系列也繼續成為強勁的年度發行款項。

Kraft 認爲，Take-Two 可攻可守，有併購或被併購的可能性。Take-Two 預計於 2 月 6 日公布其第三財季財報。

與此同時，競爭者 Activision 近日放棄了其遊戲授權「Destiny」並將出版權轉讓給獨立工作室 Bungie。大約在同一時間，EA 也取消了開放世界「星球大戰」遊戲的開發。