台北國際電玩展下周登場 智冠、橘子等台廠佈局旺季商機

第 17 屆台北國際電玩展將於下周四 (24 日) 起登場，今年共有 24 個國家、426 家業者參展，攤位規模再度寫下歷史紀錄，包括智冠、橘子、昱泉、宇峻、唯晶數位、網龍、鈊象、傳奇等國內遊戲廠均將參與，搶在春節假期來臨前，先佈局旺季商機。

台北國際電玩展與與東京電玩展、上海遊戲展並列為亞洲三大遊戲展，每年均吸引超過 30 萬人參觀，今年共有 24 個國家 426 家業者參與，攤位規模超過 2000 個，再寫歷史紀錄。展場分商務區與玩家區，商務區以遊戲版權交易為主，預期將有來自全球 35 國、共 3000 位專業買主入場，規模同樣為歷來之最。

今年遊戲展主題為「遊戲面貌由你創造！YOU GAME IT！」，其中，臺灣遊戲產業振興會號召籌組的「臺灣館」，展出陣容包括智冠與子公司中華網龍帶來的經典手遊《吞食天地Ｍ》；橘子強打手遊《天堂 M》；宇峻奧汀攜日系 IP 鉅作《星之軌跡》與《伊蘇》展出二次元娛樂派對；鈊象展出《三國戰紀》、《機甲英雄》；唯晶數位主打由國產自製的電競手遊《霹靂無雙》。

傳奇去年 12 月以手遊新作《風之國度》，帶動單月營收攀新高，營運現轉機。今年也將參加電玩展，且參展規模相對往年大，將全力衝刺今年營運，盼藉電玩展再拉抬遊戲營收表現，今年規劃推出 4 款新作，預計農曆春節假期後，就會推出 1 款 MMORPG 手遊。