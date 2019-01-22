能源盤後─OPEC+減產 險勝中國經濟數據影響 油價小漲

週一 (21 日) 油價小幅上漲，扭轉之前的跌勢。雖然數據證實中國的經濟增長正在降溫，但投資人似乎對此不以為然，取而代之的趨勢則是市場供應的價格推動因素。

布蘭特原油期貨收高 0.13 美元，或 0.21% 至每桶 62.83 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 0.18 美元，或 0.33% 至每桶 54.22 美元。

美國汽油期貨價格收低 0.32% 至每加侖 1.461 美元。

天然氣收低 0.119 美元，或 3.67% 至每一千立方英尺 3.120 美元。

美國金融市場週一因 Martin Luther King Jr. 假期而休市。

數據顯示，2018 年中國經濟增長放緩至 28 年低點後，全球股市下跌。美聯凖會 Fed Reserve 擔心全球增長前景可能暗淡，尤其是考慮到美中貿易的緊張局勢。

中國政府周一的報告顯示，2018 年經濟成長為 6.6%，自 1990 年以來最低。美中貿易戰也影響了其經濟，第四季經濟成長僅達到 6.4%。

此外，官方失業率數據顯示去年 11 月為 4.8%，而 12 月則攀升至 4.9%。

CMC Markets 首席市場分析師 Michael Hewson 表示，「與美國的貿易爭端很可能在最近的經濟放緩中起到了作用。但投資人也應該考慮到，中國經濟不可能在未來 10 年內以過去 10 年的速度繼續增長」。

本月至目前為止，股市仍然處於上漲狀態，這使石油投資人更有信心與積極的押注石油價格的上漲趨勢。分析師表示，金融市場更加穩定的基礎及石油產量放緩的前景是油價背後的主要推動因素。

石油輸出國組織及盟國 OPEC+ 的減產協議要求共同減產 120 萬桶 / 日，成員國負責 80 萬桶 / 日減產，而非成員國則負責 40 萬桶 / 日的減產量額。

ING 大宗商品策略師 Warren Patterson 表示，目前油價在供需基礎上不合理，預計 2019 年布蘭特油價平均會落在 70 美元 / 桶，而市場進入 2020 年的供應量將會越來越緊張。

中國國家統計局另外一份報告顯示，2018 年石油煉油廠吞吐量攀升至創紀錄的 1210 萬桶 / 日，比前一年增長 6.8%。

能源服務公司 Baker Hughes (BHGE-US) 週五 (18 日) 表示，美國國内的能源公司上週的鑽井數量減少了 21 個，這是 3 年來的最大降幅，將數量降至 852 個，也是自 2018 年 5 月以來的最低水平。