能源盤後─供應面已入價 全球負面情緒將斷定需求面 油價小跌

因投資者仍關注全球經濟成長擔憂，以及經濟放緩如何抑製石油需求，美國油價週三 (23 日) 下跌。

布蘭特原油期貨收低 0.35 美元，或 0.57% 至每桶 61.15 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 0.37 美元，或 0.70% 至每桶 52.64 美元。

美國汽油期貨價格收低 0.86% 至每加侖 1.404 美元。

天然氣收低 0.027 美元，或 0.91% 至每一千立方英尺 2.945 美元。

2019 年前 3 週支撐石油市場的看漲情緒於本週已基本上緩和了。目前，由於政府關閉，市場對美中貿易談判帶來的增長或風險，以及美國政府再次緩慢啟動特別關注。

儘管價格在 2018 年末的低水位反彈，但由於石油輸出國組織及盟國 OPEC+ 的減產協議開始受到限制及坎入供應面價格，市場現在尋求對需求面增長等問題進行更多觀察。

布蘭特油價趨勢圖 / 圖：nasdaq

達沃斯會議 (Davos)

今年的達沃斯會議 (Davos) 普遍警誓了全球經濟存在的風險，以及悲觀和沮喪情緒。除了國際貨幣基金組織 IMF 2019 年全球經濟增長預測從 3.7% 下調至 3.5% 以外，英國計劃退出歐盟、中國經濟放緩也都造成了負面看法。

俄羅斯能源部發言人提到，能源部長 Alexander Novak 將無法前往近日於瑞士舉行的達沃斯會議。Novak 原先計劃於論壇上與沙國能源部長 Khalid al-Falih 會面。al-Falih 近期也批評了俄羅斯的減產速度低過慢，但也不太可能訪問 Davos。

EIA 數據預測

能源情報署 EIA 將於週四公布其關於美國石油庫存的每週報告。分析師平均預測原油庫存將下降 60 萬桶，但汽油供應量將增加 270 萬桶。

伊朗發現新油田

伊朗原油部長 Bijan Zanganeh 表示，於 Abadan 區域發現了新原油，表示原油等級較輕也較甜，但未透露預估量及其他數據。