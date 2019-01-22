調研：美國油氣產業信心強勁 準備強化資本支出

據了解，與去年相比，美國石油和天然氣產業的高階主管對產業的前景更為樂觀，DNV GL 在其年度研究報中指出，85% 的美國高階主管絲毫不懷疑 2019 年的鑽探會持續增加。在 2018 年的報告中，這個數字是 60%。

而這個數字又比全球看好的比率 76% 更樂觀。

作為油氣產業的技術顧問，該集團補充說，幾乎半數美國企業準備在未來幾個月內大幅增加項目支出。

DNV GL 美洲區域經理 Frank Ketelaars 在新聞稿中表示，「今年及以後，整個價值鏈的活動和投資前景更加光明。」

Ketelaars 補充說，由於調降成本措施，昂貴的「深水項目」可能會蓬勃發展，而頁岩油和液化天然氣 (LNG) 等新興資源也將成長。

美國石油和天然氣成長的最大障礙是該產業缺乏技術勞工，因為調查顯示有 37% 的美國高主管預計 2019 年將增加公司勞工人數。在去年的調查中，這個數字只有 20%。

全球對 2019 年油氣產業前景的信心達到 76%，比 2017 年的 32% 翻了一倍多。

去年 10 月，美國西德州中質原油 (WTI) 交易價格約為每桶 76 美元，但到 12 月已降至 42 美元左右。與此同時，在類似的跌勢下，布蘭特原油在去年 10 月初攀升至 86.29 美元的峰值後下跌近 30%。

DNV GL 報告指出，最近的市場波動並沒有削弱全球的信心，顯示該產業對波動或降低能源價格變得更加從容不迫。

來自不同地區的 10 位主管中有 7 位表示他們預計會籌集或維持資本支出，而全球石油和天然氣職位的人力配置也越來越受到關注，37% 的受訪者希望增加員工。

DNV GL 的報告是針對 791 名高級產業專業人士的全球調查。該研究於 2018 年 10 月底和 11 月初進行，由 DNV GL、Longitude 和 Kantar TNS 團隊共同進行。

OPEC 上週發布統計，12 月石油產量下降 75.1 萬桶，至每日 3160 萬桶。OPEC 和非 OPEC 產油國達成減產協議，從 1 月開始每天減少 120 萬桶石油。

國際能源署 (IEA) 週五 (18 日) 表示，隨著減產措施的實施，美國將成為全球最大的原油生產國，「雖然其他兩個大型產油國自願削減產量，已是最大的油品供應國的美國，將鞏固其作為世界頭號原油生產國的領導地位。」