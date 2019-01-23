美股盤後 – 美中貿易隱憂拖累晶片股重挫 四大指數全面血染

週二 (22 日) 全球經濟放緩的隱憂與美中貿易利空假消息出沒，拖累美股四大指數全面血染，晶片股引領費半指數重挫 2.85%。

週二 (22 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 301.87 點，或 1.22 %，收 24404.48 點。

S&P 500 指數下跌 37.81 點，或 1.42%，收 2632.90 點。

那斯達克指數下跌 136.87 點，或 1.91%，收 7020.36 點。

費城半導體指數下跌 34.97 點，或 2.85%，收 1,193.36 點。

S&P 500 指數中，11 個板塊全面下挫，能源板塊領跌，跌幅達 3.01%、其次為電信服務、非必需消費品和工業板塊。

S&P 500 所有板塊全面血染。(圖：FINVIZ)

半導體產業哀號！Nvidia (NVDA-US) 重挫 5.20%、AMD (AMD-US) 下跌 4.86%；INTEL (INTC-US) 下跌 1.87%；美光 (MU-US) 下跌 5.29%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.77%。

受到上週業績展望不佳拖累，週二 Netflix (NFLX-US) 持續領跌尖牙股，重挫 4.11%，儘管其投資的電影「羅馬」（Roma）傳出佳績，榮獲奧斯卡獎 10 項提名。

蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.24%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 3.77%；臉書 (FB-US) 下跌 1.65%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.59%。

銀行股亦表現不佳，美國銀行 (BAC-US) 下跌 0.72%、高盛 (GS-US) 下跌 2.40%、摩根大通 (JPM-US) 下跌 1.58%、富國銀行 (WFC-US) 下跌 0.28%。

台股 ADR 幾收跌。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.38%；聯電 ADR (UMC-US) 持平；日月光投控 (ASX-US) 下跌 2.87%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 2.89%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.06%。

華爾街分析

國際貨幣基金組織週一 (21 日) 公布資料顯示全球經濟增長正在失去動力、企業財報獲利增長放緩，以及美國政府持續關門、美方向加拿大申請引渡華為財務長孟晚舟等多項利空因素，引領週二美股開盤走跌。

週二美股盤中跌幅更是加劇，主因是外媒傳出本週的美中行前預備會談，已遭美方取消，此會談原為本月 30、31 日美中於華府舉行新一輪美中談判做鋪墊。

受此消息影響，S&P 500 指數跌至單日低點，晶片股下跌超過 3%，費城半導體指數的所有成份股均出現虧損。開拓重工等貿易敏感工業股引領下跌，道瓊跌幅一度超過 400 點。

爾後，美國總統顧問庫德洛 (Lawrence Kudlow) 否認，「美國取消與中國官員就貿易問題舉行的行前會談」報導不實，美股隨後收復部分失地。

美國總統顧問庫德洛 (Lawrence Kudlow) 否認美中行前預備會談遭取消。

Sri-Kumar Global Strategies 總裁 Komal Sri-Kumar 表示：「自去年 12 月以來，這個世界並沒有太大變化，波動性將繼續存在，全球形勢在多方面都不確定，我們不知道美國政府在各種問題上的政策是什麼。這種不確定性將導致市場出現更多波動。」

Nationwide Funds Group 投資研究主管 Mark Hackett 表示：「投資者顯然仍有些許不安，因此我們預計波動期將持續。隨著有關全球經濟放緩、貿易戰和政府關門等新聞頭條不斷讓人感到不安，投資者很容易受到驚嚇，但我們認為這是暫時的，而非永久性的。」

TS Lombard 中國研究主席 Jonathan Fenby 表示：「最終，這將取決於川普如何在短期和長期目標之間做出決定，若川普能與建立貿易協議的人站在同一陣線，讓美中兩國能夠恢復一種不那麼對抗的關係，這將使美企免於進一步的貿易戰損害並激勵市場，同時促使中國走上更加堅定的改革道路。」