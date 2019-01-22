2018《指標》基金獎創新評核方式 運用大數據分析

第三屆《指標》台灣基金獎一月中旬舉辦頒獎典禮，為 2019 年基金獎旺季揭開序幕，總計有 36 家業者在 53 個類別中獲得獎項。《指標》基金獎重視投資人權益，評核重點在於基金公司整體投資過程，為此，今年特地創新評核方式，兼具質化量化，並運用大數據分析。

《指標》基金獎由香港 BENCHMARK《指標》雜誌主辦，香港《指標》雜誌成立二十餘年，是一家專注於財富管理的亞洲財金媒體，《指標》基金大獎背後的靈魂人物，正是《指標》雜誌行政總裁兼發行人鮑婉玲，當初受朋友之託，意外進入媒體圈，一路開拓指標基金獎發展，至今，基金獎已邁入 15 年，規模也拓展至新加坡、馬來西亞、台灣等海外地區，今年是《指標》基金獎落腳台灣的第三年。

《指標》基金大獎今年特別創新其評鑑流程，改善申報的回答形式，題目多為是非題或選擇題，由過去質化評核轉為質量兼具的評核方式。量化評核標準有六大項目，分別為投資理念與流程、證券選擇和出售紀律、投資組合建構、績效和風險管理、環境 / 社會責任 / 企業治理（ESG）納入投資過程、以及營運管理。六大準則之下，各設計八個子項目，合計 48 個子題。

今年，亞洲區共有 81 家公司參與指標基金獎，累積一百多萬筆的數據，鮑婉玲表示，這些數據彙整成「基準報告」，今年報告結果顯示，台灣投資人最重視基金經理人的風格改變、壓力測試，且明顯開始重視將「環境、社會及公司治理（ESG）」原則應用於基金投資。

量化評核主要針對基金產品，除此之外，《指標》基金獎另有三項以質化評核的獎項，分別為「最佳基金公司獎」、「實力大獎」和「年度基金公司大獎」，是予以評選表現狀況佳的基金公司，「年度基金公司大獎」由獲獎 11 項的富蘭克林奪得。

《指標》基金獎全數獲獎名單，表列如下（參考來源為指標基金獎官網）：

共同基金「最佳基金公司表現 - 股票」，得獎名單如下：

大中華股票 富蘭克林坦伯頓基金集團 傑出表現 大中華股票 統一投信 傑出表現 大中華股票 永豐投信 同級最佳 中國股票 永豐投信 傑出表現 台灣大型股票 宏利投信 同級最佳 台灣中小型股票 安聯投信 傑出表現 台灣中小型股票 永豐投信 傑出表現 台灣中小型股票 復華投信 同級最佳 全球股票 摩根士丹利投資管理 傑出表現 全球股票 景順投信 同級最佳 全球股票收益 施羅德投資 同級最佳 印度股票 首域投資 傑出表現 印度股票 摩根士丹利投資管理 同級最佳 亞洲不包括日本股票 滙豐中華投信 傑出表現 亞洲不包括日本股票 景順投信 同級最佳 亞洲股票 復華投信 傑出表現 美國大型股票 駿利亨德森投資 傑出表現 美國大型股票 普信 傑出表現 美國大型股票 富蘭克林坦伯頓基金集團 同級最佳 美國中小型股票 駿利亨德森投資 同級最佳 新興市場股票 路博邁投信 傑出表現 新興市場股票 國泰投信 同級最佳 歐洲股票 駿利亨德森投資 傑出表現 歐洲股票 安盛投資管理 同級最佳

共同基金「最佳基金公司表現 - 產業股票」，得獎名單如下：

房地產 安盛投資管理 傑出表現 房地產 駿利亨德森投資 同級最佳 金融 貝萊德投信 同級最佳 科技 安聯投信 傑出表現 科技 富蘭克林坦伯頓基金集團 傑出表現 科技 永豐投信 同級最佳 消費品及服務 景順投信 傑出表現 能源 施羅德投資 傑出表現 健康護理 法國巴黎資產管理 傑出表現 健康護理 駿利亨德森投資 同級最佳

共同基金獎「最佳基金公司表現 - 固定收益」，得獎名單如下：

人民幣固定收益 宏利投信 傑出表現 人民幣固定收益 滙豐中華投信 同級最佳 全球固定收益 安聯投信 同級最佳 全球高收益固定收益 柏瑞投信 同級最佳 亞洲固定收益 滙豐中華投信 同級最佳 美國固定收益 安盛投資管理 傑出表現 美國固定收益 駿利亨德森投資 傑出表現 新興市場固定收益 宏利投信 傑出表現 新興市場固定收益 施羅德投資 同級最佳

共同基金獎「最佳基金公司表現 - 多元資產」，得獎名單如下：

平衡型股債混合 富蘭克林坦伯頓基金集團 傑出表現 平衡型股債混合 駿利亨德森投資 傑出表現 平衡型股債混合 滙豐中華投信 同級最佳 亞洲股債混合 施羅德投資 同級最佳 積極型股债混合 復華投信 傑出表現

共同基金「實力大獎」，得獎名單如下：

平衡型股債混合 富蘭克林坦伯頓基金集團 傑出表現 平衡型股債混合 駿利亨德森投資 傑出表現 平衡型股債混合 滙豐中華投信 同級最佳 亞洲股債混合 施羅德投資 同級最佳 積極型股债混合 復華投信 傑出表現

ETF「實力大獎」，得獎名單如下：

ETF 年度品牌大獎 元大投信 ETF 年度品牌大獎 ETF 年度品牌大獎 國泰投信 傑出 ETF 品牌獎 ETF 投資人教育大獎 元大投信 同級最佳 ETF 投資人教育大獎 富邦投信 傑出表現 ETF 產品創新大獎 元大投信 ETF 年度產品創新大獎 ETF 產品創新大獎 國泰投信 傑出 ETF 產品創新獎

共同基金「量化評核」獎項，得獎名單如下：

最佳表現基金大獎 最佳表現定期定額基金大獎 產業股票 - 農業 霸菱全球農業基金 A 同級最佳 產業股票 - 農業 鋒裕匯理基金全球農業基金 AU 同級最佳 亞洲新興市場股票 安聯中國東協證券投資信託基金 同級最佳 亞洲新興市場股票 施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A 累積 同級最佳 亞洲不包括日本股票 利安資金亞太基金 (新元) 同級最佳 亞洲不包括日本股票 摩根亞洲基金 同級最佳 亞洲固定收益 富達基金 - 亞洲高收益基金 A 累積 美元 同級最佳 亞洲固定收益 歐義銳榮日本債券基金 R 同級最佳 亞洲中小型股票 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 亞洲小型企業基金 美元 A(acc) 股 同級最佳 產業股票 - 生技 安聯全球生技趨勢證券投資信託基金 新臺幣 同級最佳 產業股票 - 生技 瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) 同級最佳 中國股票 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) P-acc 同級最佳 中國股票 兆豐國際中國 A 股證券投資信託基金 新臺幣 同級最佳 產業股票 - 原物料 安本環球世界資源股票基金 A 累積 美元 同級最佳 產業股票 - 原物料 貝萊德世界礦業基金 A2 美元 同級最佳 產業股票 - 消費品 景順環球消費趨勢基金 同級最佳 同級最佳 產業股票 - 生態 木星生態基金 同級最佳 同級最佳 新興市場股票 木星新興歐洲機會基金 累積 同級最佳 新興市場股票 施羅德環球基金系列 - 金磚四國 (美元)A - 累積 同級最佳 新興市場固定收益 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 C (美元) 同級最佳 新興市場固定收益 富達基金 - 新興市場債券基金 A 股 累積 美元 同級最佳 新興市場固定收益 資本集團新興市場債券基金 (盧森堡) B 美元 同級最佳 歐洲股票 MFS 全盛歐洲研究基金 同級最佳 歐洲股票 木星歐洲增長基金 L 歐元 累積 同級最佳 歐洲中小型股票 富達基金 - 歐洲小型企業基金 A 股 歐元 同級最佳 歐洲中小型股票 瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 P-acc 同級最佳 產業股票 - 金融 貝萊德世界金融基金 A2 美元 同級最佳 產業股票 - 金融 木星金融機會基金 同級最佳 全球股票 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界基金美元 A(acc) 股 同級最佳 全球股票 摩根士丹利環球機會基金 A 美元 同級最佳 全球股票收益 施羅德環球基金系列－環球股息基金 (美元)A - 累積 同級最佳 全球股票收益 施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A 累積 同級最佳 全球固定收益 PIMCO 多元收益債券基金 E 美元收息 同級最佳 全球固定收益 貝萊德環球企業債券基金 A2 美元 同級最佳 全球高收益固定收益 普信全球高收益債券型基金 A 美元 同級最佳 全球高收益固定收益 施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A 累積 同級最佳 全球中小型股票 安聯全球小型股票基金 AT 累積 (美元) 同級最佳 全球中小型股票 貝萊德環球小型企業基金 A2 歐元 同級最佳 大中華股票 瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) P-acc 同級最佳 大中華股票 施羅德環球基金系列－大中華 (美元)A - 累積 同級最佳 產業股票 - 健康護理 聯博 - 國際醫療基金 A 美元 同級最佳 同級最佳 印度股票 愛德蒙得洛希爾 - 印度基金 (A) 同級最佳 印度股票 宏利環球基金 – 印度股票基金 AA 同級最佳 日本股票 富達基金 - 日本基金 A 股 日圓 同級最佳 日本股票 摩根日本（日圓）累計 日圓 同級最佳 日本中小型股票 貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓 同級最佳 日本中小型股票 摩根日本小型企業（日圓）基金 同級最佳 產業股票 – 房地產 駿利亨德森遠見基金 – 泛歐地產股票基金 A2 歐元 同級最佳 同級最佳 產業股票 - 資源 安聯全球油礦金趨勢證券投資信託基金 同級最佳 台灣股票 安聯台灣大壩基金 同級最佳 台灣股票 富達台灣成長證券投資信託基金 同級最佳 台灣中小型股票 復華中小精選基金 同級最佳 產業股票 – 科技 貝萊德世界科技基金 A2 美元 同級最佳 產業股票 – 科技 聯博 - 國際科技基金 A 美元 同級最佳 泰國股票 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 泰國基金 美元 A(acc) 股 同級最佳 新台幣股債混合型 復華傳家二號基金 同級最佳 美國股票 富蘭克林高科技基金 美元 A 同級最佳 美國股票 摩根士丹利美國增長基金 A 美元 同級最佳 美國中小型股票 法巴百利達美國小型股票基金 C (美元) 同級最佳 美國中小型股票 瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 P-acc 同級最佳 美元股債混合 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球動態資產配置基金 A 同級最佳 美元固定收益 聯博 - 房貸收益基金 AX 美元 同級最佳

ETF「量化評核」獎項，得獎名單如下：