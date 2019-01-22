2018《指標》基金獎創新評核方式 運用大數據分析

第三屆《指標》台灣基金獎一月中旬舉辦頒獎典禮，為 2019 年基金獎旺季揭開序幕，總計有 36 家業者在 53 個類別中獲得獎項。《指標》基金獎重視投資人權益，評核重點在於基金公司整體投資過程，為此，今年特地創新評核方式，兼具質化量化，並運用大數據分析。
《指標》基金獎由香港 BENCHMARK《指標》雜誌主辦，香港《指標》雜誌成立二十餘年，是一家專注於財富管理的亞洲財金媒體，《指標》基金大獎背後的靈魂人物，正是《指標》雜誌行政總裁兼發行人鮑婉玲，當初受朋友之託，意外進入媒體圈，一路開拓指標基金獎發展，至今，基金獎已邁入 15 年，規模也拓展至新加坡、馬來西亞、台灣等海外地區，今年是《指標》基金獎落腳台灣的第三年。
《指標》基金大獎今年特別創新其評鑑流程，改善申報的回答形式，題目多為是非題或選擇題，由過去質化評核轉為質量兼具的評核方式。量化評核標準有六大項目，分別為投資理念與流程、證券選擇和出售紀律、投資組合建構、績效和風險管理、環境 / 社會責任 / 企業治理（ESG）納入投資過程、以及營運管理。六大準則之下，各設計八個子項目，合計 48 個子題。
今年，亞洲區共有 81 家公司參與指標基金獎，累積一百多萬筆的數據，鮑婉玲表示，這些數據彙整成「基準報告」，今年報告結果顯示，台灣投資人最重視基金經理人的風格改變、壓力測試，且明顯開始重視將「環境、社會及公司治理（ESG）」原則應用於基金投資。
量化評核主要針對基金產品，除此之外，《指標》基金獎另有三項以質化評核的獎項，分別為「最佳基金公司獎」、「實力大獎」和「年度基金公司大獎」，是予以評選表現狀況佳的基金公司，「年度基金公司大獎」由獲獎 11 項的富蘭克林奪得。
《指標》基金獎全數獲獎名單，表列如下（參考來源為指標基金獎官網）：
共同基金「最佳基金公司表現 - 股票」，得獎名單如下：
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大中華股票
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富蘭克林坦伯頓基金集團
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傑出表現
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大中華股票
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統一投信
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傑出表現
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大中華股票
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永豐投信
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同級最佳
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中國股票
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永豐投信
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傑出表現
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台灣大型股票
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宏利投信
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同級最佳
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台灣中小型股票
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安聯投信
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傑出表現
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台灣中小型股票
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永豐投信
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傑出表現
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台灣中小型股票
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復華投信
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同級最佳
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全球股票
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摩根士丹利投資管理
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傑出表現
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全球股票
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景順投信
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同級最佳
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全球股票收益
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施羅德投資
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同級最佳
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印度股票
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首域投資
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傑出表現
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印度股票
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摩根士丹利投資管理
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同級最佳
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亞洲不包括日本股票
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滙豐中華投信
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傑出表現
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亞洲不包括日本股票
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景順投信
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同級最佳
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亞洲股票
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復華投信
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傑出表現
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美國大型股票
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駿利亨德森投資
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傑出表現
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美國大型股票
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普信
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傑出表現
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美國大型股票
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富蘭克林坦伯頓基金集團
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同級最佳
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美國中小型股票
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駿利亨德森投資
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同級最佳
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新興市場股票
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路博邁投信
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傑出表現
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新興市場股票
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國泰投信
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同級最佳
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歐洲股票
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駿利亨德森投資
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傑出表現
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歐洲股票
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安盛投資管理
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同級最佳
共同基金「最佳基金公司表現 - 產業股票」，得獎名單如下：
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房地產
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安盛投資管理
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傑出表現
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房地產
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駿利亨德森投資
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同級最佳
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金融
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貝萊德投信
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同級最佳
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科技
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安聯投信
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傑出表現
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科技
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富蘭克林坦伯頓基金集團
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傑出表現
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科技
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永豐投信
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同級最佳
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消費品及服務
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景順投信
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傑出表現
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能源
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施羅德投資
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傑出表現
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健康護理
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法國巴黎資產管理
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傑出表現
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健康護理
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駿利亨德森投資
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同級最佳
共同基金獎「最佳基金公司表現 - 固定收益」，得獎名單如下：
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人民幣固定收益
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宏利投信
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傑出表現
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人民幣固定收益
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滙豐中華投信
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同級最佳
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全球固定收益
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安聯投信
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同級最佳
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全球高收益固定收益
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柏瑞投信
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同級最佳
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亞洲固定收益
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滙豐中華投信
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同級最佳
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美國固定收益
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安盛投資管理
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傑出表現
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美國固定收益
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駿利亨德森投資
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傑出表現
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新興市場固定收益
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宏利投信
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傑出表現
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新興市場固定收益
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施羅德投資
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同級最佳
共同基金獎「最佳基金公司表現 - 多元資產」，得獎名單如下：
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平衡型股債混合
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富蘭克林坦伯頓基金集團
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傑出表現
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平衡型股債混合
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駿利亨德森投資
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傑出表現
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平衡型股債混合
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滙豐中華投信
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同級最佳
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亞洲股債混合
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施羅德投資
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同級最佳
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積極型股债混合
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復華投信
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傑出表現
共同基金「實力大獎」，得獎名單如下：
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平衡型股債混合
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富蘭克林坦伯頓基金集團
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傑出表現
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平衡型股債混合
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駿利亨德森投資
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傑出表現
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平衡型股債混合
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滙豐中華投信
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同級最佳
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亞洲股債混合
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施羅德投資
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同級最佳
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積極型股债混合
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復華投信
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傑出表現
ETF「實力大獎」，得獎名單如下：
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ETF 年度品牌大獎
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元大投信
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ETF 年度品牌大獎
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ETF 年度品牌大獎
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國泰投信
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傑出 ETF 品牌獎
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ETF 投資人教育大獎
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元大投信
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同級最佳
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ETF 投資人教育大獎
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富邦投信
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傑出表現
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ETF 產品創新大獎
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元大投信
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ETF 年度產品創新大獎
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ETF 產品創新大獎
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國泰投信
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傑出 ETF 產品創新獎
共同基金「量化評核」獎項，得獎名單如下：
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最佳表現基金大獎
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最佳表現定期定額基金大獎
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產業股票 - 農業
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霸菱全球農業基金 A
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同級最佳
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產業股票 - 農業
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鋒裕匯理基金全球農業基金 AU
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同級最佳
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亞洲新興市場股票
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安聯中國東協證券投資信託基金
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同級最佳
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亞洲新興市場股票
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施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A 累積
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同級最佳
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亞洲不包括日本股票
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利安資金亞太基金 (新元)
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同級最佳
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亞洲不包括日本股票
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摩根亞洲基金
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同級最佳
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亞洲固定收益
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富達基金 - 亞洲高收益基金 A 累積 美元
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同級最佳
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亞洲固定收益
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歐義銳榮日本債券基金 R
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同級最佳
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亞洲中小型股票
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 亞洲小型企業基金 美元 A(acc) 股
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同級最佳
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產業股票 - 生技
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安聯全球生技趨勢證券投資信託基金 新臺幣
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同級最佳
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產業股票 - 生技
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瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)
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同級最佳
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中國股票
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瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) P-acc
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同級最佳
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中國股票
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兆豐國際中國 A 股證券投資信託基金 新臺幣
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同級最佳
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產業股票 - 原物料
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安本環球世界資源股票基金 A 累積 美元
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同級最佳
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產業股票 - 原物料
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貝萊德世界礦業基金 A2 美元
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同級最佳
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產業股票 - 消費品
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景順環球消費趨勢基金
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同級最佳
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同級最佳
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產業股票 - 生態
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木星生態基金
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同級最佳
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同級最佳
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新興市場股票
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木星新興歐洲機會基金 累積
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同級最佳
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新興市場股票
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施羅德環球基金系列 - 金磚四國 (美元)A - 累積
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同級最佳
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新興市場固定收益
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法巴百利達全球新興市場精選債券基金 C (美元)
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同級最佳
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新興市場固定收益
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富達基金 - 新興市場債券基金 A 股 累積 美元
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同級最佳
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新興市場固定收益
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資本集團新興市場債券基金 (盧森堡) B 美元
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同級最佳
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歐洲股票
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MFS 全盛歐洲研究基金
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同級最佳
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歐洲股票
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木星歐洲增長基金 L 歐元 累積
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同級最佳
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歐洲中小型股票
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富達基金 - 歐洲小型企業基金 A 股 歐元
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同級最佳
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歐洲中小型股票
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瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 P-acc
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同級最佳
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產業股票 - 金融
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貝萊德世界金融基金 A2 美元
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同級最佳
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產業股票 - 金融
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木星金融機會基金
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同級最佳
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全球股票
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界基金美元 A(acc) 股
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同級最佳
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全球股票
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摩根士丹利環球機會基金 A 美元
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同級最佳
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全球股票收益
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施羅德環球基金系列－環球股息基金 (美元)A - 累積
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同級最佳
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全球股票收益
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施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A 累積
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同級最佳
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全球固定收益
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PIMCO 多元收益債券基金 E 美元收息
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同級最佳
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全球固定收益
|
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元
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同級最佳
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全球高收益固定收益
|
普信全球高收益債券型基金 A 美元
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同級最佳
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全球高收益固定收益
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施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A 累積
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同級最佳
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全球中小型股票
|
安聯全球小型股票基金 AT 累積 (美元)
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同級最佳
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全球中小型股票
|
貝萊德環球小型企業基金 A2 歐元
|
同級最佳
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大中華股票
|
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) P-acc
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同級最佳
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大中華股票
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施羅德環球基金系列－大中華 (美元)A - 累積
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同級最佳
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產業股票 - 健康護理
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聯博 - 國際醫療基金 A 美元
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同級最佳
|
同級最佳
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印度股票
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愛德蒙得洛希爾 - 印度基金 (A)
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同級最佳
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印度股票
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宏利環球基金 – 印度股票基金 AA
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同級最佳
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日本股票
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富達基金 - 日本基金 A 股 日圓
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同級最佳
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日本股票
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同級最佳
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日本中小型股票
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貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓
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同級最佳
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日本中小型股票
|
摩根日本小型企業（日圓）基金
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同級最佳
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產業股票 – 房地產
|
駿利亨德森遠見基金 – 泛歐地產股票基金 A2 歐元
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同級最佳
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同級最佳
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產業股票 - 資源
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安聯全球油礦金趨勢證券投資信託基金
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同級最佳
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台灣股票
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安聯台灣大壩基金
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同級最佳
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台灣股票
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富達台灣成長證券投資信託基金
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同級最佳
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台灣中小型股票
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復華中小精選基金
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同級最佳
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產業股票 – 科技
|
貝萊德世界科技基金 A2 美元
|
同級最佳
|
產業股票 – 科技
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聯博 - 國際科技基金 A 美元
|
同級最佳
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泰國股票
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 泰國基金 美元 A(acc) 股
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同級最佳
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新台幣股債混合型
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復華傳家二號基金
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同級最佳
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美國股票
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富蘭克林高科技基金 美元 A
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同級最佳
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美國股票
|
摩根士丹利美國增長基金 A 美元
|
同級最佳
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美國中小型股票
|
法巴百利達美國小型股票基金 C (美元)
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同級最佳
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美國中小型股票
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瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 P-acc
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同級最佳
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美元股債混合
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柏瑞環球基金 - 柏瑞環球動態資產配置基金 A
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同級最佳
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美元固定收益
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聯博 - 房貸收益基金 AX 美元
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同級最佳
ETF「量化評核」獎項，得獎名單如下：
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美元政府債券
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富邦美國政府 1~3 年債券指數基金
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同級最佳
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原物料
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元大標普高盛原油 ER 指數期貨基金
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同級最佳
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中國股票
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國泰富時中國 A50 指數基金
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同級最佳
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香港股票
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富邦恒生國企指數基金
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同級最佳
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日本股票
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國泰日經 225 指數基金
|
同級最佳
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台灣股票
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富邦台灣采吉 50
|
同級最佳
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美國股票
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富邦 NASDAQ100
|
同級最佳
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產業股票 – 金融
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元大台灣金融基金
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同級最佳
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產業股票 - 科技
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富邦台灣科技指數基金
|
同級最佳
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槓桿型 ETF
|
元大標普高盛原油 ER 單日正向 2 倍指數期貨基金
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同級最佳
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槓桿及反向 ETF
|
元大台灣 50 單日正向 2 倍
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同級最佳