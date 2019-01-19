史上最強「配息基金」 優惠都在鉅亨買基金

投資配息基金已經成為台灣市場上的全民運動，可以利用配息基金，來掌握每月或每季生活所必需的現金流來源。而 2019 年初，破天荒「鉅亨買基金」在網路平台上，一次提供最多的月配息基金申購優惠活動，讓投資基金可以更輕鬆且更低成本。



據了解，這波鉅亨買配息基金全面 0 手續費的優惠中，涵蓋了包括: 安聯、鋒裕、瀚亞、富達、貝萊德、摩根、野村 (愛爾蘭)、NN、路博邁等旗艦型月配息基金，也是有史以來涵蓋最廣的配息基金 0 手續費活動。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁分析，因 2018 年的基金表現傑出者，不同於過往排行榜中有許多股票、高收益基金，而是以較穩健的債券型資產為主，例如: 全球債券及政府債券。展望 2019 年，張榮仁認為，預期市場波動下，對投資來說是更具挑戰的一年，故建議不妨從月配息基金開始，掌握股債息收與現金流，也抓住新年初始的投資機會。

「鉅亨買基金」指出，配息基金可同時滿足資產配置和打造現金流兩個願望。相較於直接買賣所謂的「定存股」，配息基金的種類有更多選擇，除了涵蓋全球股票、債券或股債混和的平衡基金，還包含另類投資的多重收益基金，大幅降低投資個別股票的風險。同時，目前各基金公司多推出穩定配息的基金股份類別，讓投資人在規劃現金流上又更方便且符合日常生活所需。

張榮仁分析，對於偏好配息的投資人來說，「配息」是能增加每個月現金流的好工具，因此一年可以領得多少配息也是投資人相當在意的關鍵，不妨利用鉅亨買基金的基金交易平台搜尋，符合本身理財目標的「月配息基金」，趁新一年優惠強打的最佳時期，可以先掌握開戶優惠，投資符合理想的目標。