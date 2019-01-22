台股盤後—觀望氣氛濃 量縮震盪小漲5點 力守季線收9894點

台股今 (22) 日狹幅震盪，盤中一度下跌 15 點，尾盤買盤挹注下，加權指數小漲 5.26 點，收在 9894.66 點，力守季線之上，仍無法如願站回 9900 點關卡，成交量仍舊低迷僅 771 億元，呈現量縮震盪格局。

主要亞股包括陸股上證指數、日、韓、港股今天全面走跌，台股今日在亞股下跌與缺乏量能影響下，盤中一度下跌 15 點，但能穩守季線之上，主要權值股台積電、大立光與鴻海今日盤中震盪整理，不過台積電尾盤黑翻紅，帶動大盤加權指數小漲 5 點。

台積電盤中小跌 0.45%，尾盤跌勢收斂由黑翻紅，小漲 0.9%、股價已 223 元做收；大立光上漲 0.81%、股價收在 3750 元，鴻海今日股價欲振乏力，小跌 0.7%，股價收在 70.7 元。

主要類股中，盤面亮點集中汽車、營建、半導體、紡織、觀光與金融類股；生技、光電、化學、食品、水泥與電子相關類股表現相對弱勢。

族群類股中，汽車類股表現相對亮眼，漲幅超過 1%，其中和泰車上長近 2%，股價收在 286.5 元，裕隆、中華、三陽、裕日車在買盤挹注下，股價今日同步收紅。

其他個股中，包括臺龍、金雨、華上、卓越與綠能皆直奔漲停關門，其中隸屬大同集團旗下華映與綠能，延續昨日多頭氣勢，綠能股價更大漲 9.88%，漲停亮燈，華映也有 8% 以上漲幅，惟兩檔個股股價仍在票面價下徘徊。

法人表示，台股距離封關日只剩下 6 個交易日，在缺乏量能助攻下，距離 9900 點關卡仍有一步之遙，加權指數想要上攻需「唯量是問」，目前看來外資與內資仍聯手做多，但資金動向往中小股流竄，惟要注意的是，中小型股輪動快速，股價震盪整理幅度不小，大盤指數封關前恐將持續狹幅震盪整理。