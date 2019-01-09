美中貿易談判樂觀 西德州原油漲破50美元

美中貿易談判結束，市場抱持樂觀態度，盼能達成協議；今 (9) 日油價走揚，西德州中級原油漲破 50 美元，為 2019 年以來首見。

台北時間週三下午 3 點 59 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 1.14%，至每桶 59.39 美元；西德州中級原油期貨上漲 1.23%，至每桶 50.39 美元。

西德州中級原油漲破 50 美元。(圖：翻攝自 Investing.com)

原定週二結束的美中貿易磋商，延長至週三，美國總統川普日前於推特發文，稱談判進展順利；美方代表團成員、農業部次長 Ted McKinney 也對媒體表示，本次談判進展「還不錯」。

美方官員先前透露，本次磋商在採購美國農產品和能源商品，以及擴大中國市場准入方面，似乎有所進展。

市場預期，本次談判有助緩解美中貿易爭端，進而改善全球經濟前景，帶動原油需求。

證券公司萬達 (Oanda Corp) 亞太區交易主管 Stephen Innes，在接受路透社採訪時表示，美中貿易談判相關消息，使市場樂觀情緒升溫，帶動油價上漲。

Innes 強調，油市可望維持「積極氛圍」。

另一方面，為提振油價，使油市恢復平衡，OPEC 及其盟國，於去年 12 月初的會議取得共識，自 2019 年起，每日減產 120 萬桶原油。

此外，據傳沙國打算進一步削減原油出口，平均每日減少約 80 萬桶，盼使油價回升至每桶 80 美元之上。