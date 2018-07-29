全球月均油氣發現量年增長30% 但主要產油國後備資源有限

據專注能源研究的 Rystad Energy 最新報告，僅在 2018 年上半年，全球新發現的油氣資源就達到了 45 億桶標準油（BOE）。今年以來，每月平均發現的油氣資源為 8.26 億桶標準油，比去年每月的 6.25 億桶標準油增長了大約 30%。

不過，從長遠來看，主要油氣生產和出口國的油氣後備資源有限，或將給全球經濟帶來威脅。

2018 年上半年，圭亞那發現的油氣資源最多，緊隨其後的分別是美國、塞浦路斯、阿曼和挪威。這五個國家新發現的油氣資源占全球新發現資源的四分之三。其中，在圭亞那、美國和塞浦路斯新發現的油氣資源全部位於深海。

圭亞那的新增油氣資源由美孚石油公司發現，主要位於三個地點，油氣儲量接近 10 億桶原油甚至更多。

美國新發現的原油主要在墨西哥灣的深海區；塞浦路斯發現的原油在其專屬經濟區，同樣位於深海區，同時伴生有天然氣。

阿曼石油發展公司宣稱在該國北部發現了油氣田，挪威的油氣田則位於挪威海，擁有大約 2.4 億桶標準油的資源。

目前，市場預計在 2018 年下半年，全球將會發現更多的油氣資源，尤其是在海洋上。

Rystad Energy 的研究主管 Espen Erlingsen 稱：

全球油氣資源新勘探量比去年的低位增長了 30% 是一件令人鼓舞的事情，但是對主要油氣生產和出口企業來說，並沒有發現更多的新油氣田，而且儲量替代率僅有 10% 左右，處於低位，從長期來看，這對全球原油供應的長期影響令人擔憂。

所謂儲量替代率是年度增加可采儲量與年產油量的比值，它是衡量油田穩產和可持續發展的重要指標，可以反映產油國的儲量接替能力。

上周，美國原油曾出現庫存降至三年來新低的情況。

據美國能源資訊署 EIA 官方統計，美國 7 月 20 日當周的商用原油庫存減少 614.7 萬桶，降至 2015 年 2 月以來新低，大於預期的降幅 300 萬桶和前值增幅 583.6 萬桶。

美國石油期貨交割地庫欣地區的庫存減少 112.7 萬桶，已連降十周，大於前值的降幅 86 萬桶，並刷新 2014 年 11 月以來最低水平。

當周的汽油庫存減少 232.8 萬桶，好於預期的降幅 109.2 萬桶，略遜於前值降幅 316.5 萬桶。包括柴油和取暖用油的精鍊油庫存減少 10.1 萬桶，好於預期的增幅 55 萬桶，遜於前值降幅 37.1 萬桶。

當周的美國精鍊廠設備利用率減少 0.5%，小於預期的增幅 1%，前值為減少 2.4%，部分緩解了成品油的積壓趨勢。

『新聞來源／華爾街見聞』