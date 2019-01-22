致習近平公開信：前駐華外交官、學者聯署呼籲釋放被拘押的加拿大人

一群前大使和學者呼籲中國立即釋放兩名加拿大人，這兩人在華為一位高管於溫哥華被捕之後在中國被拘押。

這封標注日期為周一、致中國國家主席習近平的公開信表示，署名的 141 人對 Michael Kovrig 和 Michael Spavor 被中國的國家安全部門拘押「深表關切」。信中說，Kovrig-- 加拿大外交官，在休假中，在香港與國際預防危機組織 (ICG) 一起工作，以及 Spavor-- 組織前往北韓的拓展旅行，他們倡導交流，這有助於構建全球各地之間的聯繫。

公開信表示，對他們的拘押「傳達出這樣的信息，即開展這種建設性的工作在中國不受歡迎、甚至充滿風險」。「我們與 Kovrig 和 Spavor 一樣，抱有建立真誠、有效和持久關係的熱忱，現在則必須對在中國旅行和工作以及與中國同行交往更加謹慎。」

簽署這封信的人中包括數十位學者和前任使節，有加拿大、德國、墨西哥、瑞典、英國和美國的前駐華大使，例如前美國駐華大使駱家輝和前香港總督彭定康。

信中表示，拘押兩名加拿大人正在破壞中國解決與加拿大糾紛的努力。

「這將導致對話減少而猜疑加重，並破壞管理分歧和尋求共識的努力，」他們說。「因此，這對中國和他國都沒有好處。」