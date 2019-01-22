昇達科Q1營收估將與上季持平 業績將連5季站穩4億元

高頻微波通訊元件廠昇達科 (3491-TW) 去年第 3 季起，衛星通訊產品放量出貨，加上新興市場對微波通訊產品需求增加，2018 年單季營收都在 4 億元以上，法人依昇達科手中訂單估計，第 1 季營收將與上季 4.24 億元持平。

昇達科第 1 季工作天數雖減少，但預期將較去年同期的 4.16 億元營收成長 2.14%，為該公司營收連續 5 個季度站穩 4 億元以上大關。

昇達科去年第 4 季營收 4.24 億元，在有利出貨結構下，毛利率達 42.34%，季增 6.53 個百分點，年增 8.56 個百分點，稅後純益 6956 萬元，季增 39.09%，年增 2.52 倍，每股純益也達 1.08 元，第 1 季獲利則視出貨結構而定。

昇達科積極擴充研發編制及兩岸生產據點產能，自結 2018 年營收 17.56 億元，毛利率 36%，年減 2 個百分點，稅後純益 2.64 億元，年增 29%，每股純益為 4.01 元，。

昇達科在衛星通訊產品出貨持續放量，昇達科主管指出，萬物聯網已成為趨勢下，為解決行動通訊覆蓋率不足或無法覆蓋的問題，衛星寬頻網路是未來 10 年解決物聯網及寬頻全球覆蓋的最有效方法。因衛星建置成本有效降低與發射火箭可回收再利用，衛星營運商藉由低軌道衛星系統搶攻商用連網市場，未來是 5G 與衛星通訊相互搭配的聯網世界，此趨勢帶動衛星寬頻通訊裝置需求大幅成長。