〈房產〉雙北市捷運宅交易熱點 中山國小站與景安站奪冠

隨著捷運線陸續建置，捷運宅逐漸成為民眾購屋指標之一，房仲據實價登錄資料，統計近 1 年雙北市捷運站周邊 700 公尺內的成交資料，台北市交易量最多是在中山國小站，新北市交易最熱門則在景安站。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑指出，軌道經濟向來是城市發展重心，捷運宅帶來便利的生活讓不少民眾趨之若鶩，不過，隨著捷運站點增加，各站點之間的比較也愈加繁瑣，民眾可先從交易熱門的捷運站開始選擇。

以台北市近一年捷運站周邊 700 公尺內房市交易量來看，交易量最熱門的站點分別是中山國小站、內湖站及新北投站，謝志傑表示，交易量最夯的「中山國小站」周遭學區、商圈、超市、金融機構林立，生活機能十分完善，附近產品型態多元，可以滿足不同購屋需求的民眾，加上平均總價約 1289 萬元，較台北市中心其他捷運宅相對親民，因此吸引不少自住客群來此購屋，

另外，由於該區有不少商務人士，小坪數產品需求高，套房產品遂成為該區購屋主流，觀察站點周邊各產品的成交占比，中山國小站有 40% 都是成交套房型產品，平均總價約 667 萬元。

而捷運內湖站近一年周邊房市交易量排名第二，平均單價約每坪 53.7 萬元，主要在於捷運內湖站周邊生活機能強，今年 9 月美國在台協會 AIT 新館營運又帶動了一波房市話題，而相對於中山國小站周邊多成交套房型產品，來內湖站周邊購屋的民眾則多是大坪數的需求，其中，有近六成的民眾選擇購買電梯大樓，當中有五成購買 45 坪以上的產品，而電梯大樓平均總價多落在 2000-3000 萬元之間。

新北市近一年捷運站周邊 700 公尺內房市交易量，前五名之中就有四個站點都出現在中和新蘆線上，包括景安站、南勢角站、丹鳳站及蘆洲站，其中又以景安站周邊交易量最多，謝志傑指出，「景安站」周邊生活機能充足，並且捷運環狀線預計明年六月通車，屆時景安站將成為雙捷運交會站，提升區域交通機能，而景安站周邊有近 6 成成交電梯大樓，總價多落在 1300-1500 萬元之間。

新北市捷運宅交易量排名第二的「南勢角站」位居中和線最末端，由於南勢角站周邊採買機能強、交通便捷，也獲得許多民眾青睞，平均各約有 4 成民眾購買電梯大樓及公寓型產品，其中電梯大樓總價多落在 1000-1500 萬元之間，公寓總價多在 700-900 萬元之間。

謝志傑認為，目前房價處於平盤整理的狀態，捷運宅在經歷過價格修正後也來到合理價位，而時序即將進入今年的最後一個月，有購屋需求的民眾不妨加緊腳步，出價時參考實價登錄的行情，多看多比較，好在農曆過年前入住新屋。