美利達上修全年電動自行車出貨量 有望年增逾四成

美利達 (9914) 去年在電動自行車出貨成長推升下，帶動營收較前年成長近 15.5%，而隨今年電動自行車需求持續暢旺，法人指出，美利達再度上調出貨目標至 20-22 萬輛，年增幅度由原先預估的 30% 提升至 40-60%，訂單展望持續樂觀，也激勵今日股價上揚，以 152.50 元作收，漲幅 3.74%。法人表示，美利達去年電動自行車總計出貨 14.3 萬輛，年增 54%，而今年在歐洲市場需求穩健及美國市場滲透率提升下，全年訂單展望再度上修，有望較去年成長逾四成，而隨第二季進入 2020 年新車款交貨期，單月出貨量則有望達 2 萬輛。



而美利達去年在電動自行車出貨以歐洲市場為主，營收占比逾七成，然法人提到，去年在美國市場出貨有顯著成長，較 2017 年成長約 190%，占比也由 10.4% 提升至 19.7%，隨市佔率提升，也將加大美國市場今年的成長潛能。