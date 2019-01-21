宏達電DEEPQ攜手彰基 推出「蘭醫師醫療照護對話機器人LINE Bot」

宏達電 (2498) 旗下健康醫療事業部 DeepQ 團隊、今 (21) 日宣布攜手彰化基督教醫院推出「蘭醫師醫療照護對話機器人 LINE Bot」(蘭醫師)。「蘭醫師」是全台灣首創橫跨 10 間醫院的人工智慧 AI + 區塊鏈醫療照護對話機器人，透過 DeepQ 醫療區塊鏈技術，強化跨院照護網的資訊安全；從 AI 科別導診、看診前問題筆記、到診後個人衛教，結合醫療區塊鏈資訊安全，一鍵啟動 10 間醫院全面照護，全面升級就醫前、中、後的全程醫療照護品質與經驗。HTC 健康醫療事業部總經理張智威表示，此次是全台灣首次將 AI + 區塊鏈的技術應用在對話機器人上，DeepQ 不只在醫療 AI 及 VR 應用方面不斷的創新突破，這次 DeepQ 區塊鏈團隊更與臺灣大學及史丹佛大學 (Stanford University) 合作，共同開發多層次醫療區塊鏈 (Multilayer Blockchain for Healthcare) 技術，解決傳統區塊鏈特性與醫療資料隱私性衝突的問題，讓醫療資料可以跨院之外，更提升民眾醫療資料的保護，將醫療照護從單一醫院院內延伸到院外照護、建構出完整的醫療照護網，這是朝精準醫療邁進的重要里程碑。



彰基院長陳穆寬表示，彰基持續在智慧醫療上耕耘，讓醫療可以更方便、更智慧、更溫暖。在臺灣醫療人力不足的挑戰下，一定要將科技創新整合進照護流程中，才能有效將照護品質提升。透過推出『蘭醫師』將照護品質全面升級，讓民眾不只在醫院可以有最好的醫事人員照護，更可以把這樣的溫暖照護讓民眾帶回家，打造無縫銜接的有感照護。民眾還沒踏入醫院前，就能幫自己及親友啟動照護旅程，從看診前筆記，到就醫後的精準衛教資料及個人化藥物資訊都可以完整串連，更透過對話互動的方式，把溫暖及同理心帶入生活中。



彰基為打造民眾最人性化的就醫體驗、降低民眾的焦慮和不便以及提升醫療品質服務，特別與 DeepQ 頂尖 mUX(Medical User Experience，醫療使用者經驗) 專家及區塊鏈團隊跨界合作，以使用者為中心設計最佳化就醫體驗，並結合人工智慧技術開發了「蘭醫師」；民眾只需要用手機點開 LINE，搜尋 (@cch.org.tw)，就可免費擁有個人的 AI 醫療助理「蘭醫師」，從過去片段式照護經驗，改變成透過與 LINE 中的「蘭醫師」互動對話的方式，啟動串連照護旅程。



透過「蘭醫師」AI 科別導診的功能，導引掛進正確的科別，不一定需要去現場掛號或者打電話詢問掛號櫃台科別的建議，民眾將有自己專屬的「蘭醫師」提供全年無休的個人化醫療照護管理。另考慮到民眾的使用習慣，也可在 LINE 中管理自己及家人的門診掛號，讓家庭照護網可以緊密連結在一起。



「蘭醫師」不但會在看診前提醒看診，更會系統性詢問民眾看診的相關問題，協助民眾紀錄相關問題，在就醫民眾還沒進入診間前，就能把相關問題送給門診醫師，在緊湊的看診時間內，大幅提升醫病溝通的效率和診療品質。



民眾踏出診間後，「蘭醫師」就會主動送上個人化的衛教資料及用藥資訊，讓民眾可以管理個人化照護資訊，不用擔心衛教單張不見，或者無法對照藥品照片等問題。彰基的照護團隊藉由這樣的擴增應用，做到精準衛教，針對不同民眾提供合適的衛教資料。回到家後，「蘭醫師」也會主動關心詢問症狀是否改善，並將症狀變化紀錄起來，作為下次回診之參考。