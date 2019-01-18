能源盤後─風險偏好降低 受美產量影響 油價小跌

週四 (17 日) 油價下跌，因投資人擔心美國石油產量以及汽油庫存增加，而需求放緩可能表明即將來臨的經濟放緩。

布蘭特原油期貨收低 0.08 美元，或 0.13% 至每桶 61.24 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 0.02 美元，或 0.04% 至每桶 52.29 美元。

美國汽油期貨價格收高 0.73% 至每加侖 1.443 美元。

天然氣收高 0.022 美元，或 0.70% 至每一千立方英尺 3.169 美元。

由於歐洲和亞洲市場表現不佳，而美國股市週四早盤走低，導致油價在整個交易時段內受到抑制，降低了一些投機風險偏好。華爾街在交易日後期開始復蘇，而石油市場也消化了其他問題，包括美中貿易爭端和更廣泛的全球問題。

法國興業銀行 SociétéGénérale 全球石油研究主管 Michael Wittner 表示，「石油市場正在監測地緣政治風險，而委內瑞拉也進入了一個政治不確定性增加的時期」。

EIA 數據影響油價

美國能源情報署 EIA 表示，上周美國燃料庫存增幅高於預期，連續第 4 周上漲。石油庫存下跌 270 萬桶，超過預期的 2 倍。 汽油庫存上漲 750 萬桶達 2.556 億桶，遠遠超過分析師預期的 280 萬桶漲幅，庫存為 2017 年 2 月以來的最高水平。蒸餾油庫存 (包括柴油和取暖油) 增加 300 萬桶，高於預期增加的 160 萬桶。

EIA 還表示，石油出口量接近紀錄高水位的 300 萬桶 / 日，而美國石油產量上周升至 1190 萬桶 / 日的歷史新高。EIA 表示，預計今年產量將增長至 1200 萬桶 / 日的新記錄，美國將在 2020 年末成為淨石油出口國。美國產量和出口的增長打壓了油價。今年美國的出口能力將隨著一些新的基礎設施項目上線而上升。

西蒙斯能源公司 Simmons Energy 分析師週四在一份研究報告中表示，「這份報告對緩解持續存在的擔憂幾乎沒有作用。隨著煉油廠維護工作的開始，人們越來越擔心產品庫存會轉變為石油庫存」。

布蘭特價格趨勢圖 / 圖：nasdaq

OPEC+ 減產進度

美國的產量增加可能會破壞石油輸出國組織及盟國 OPEC+ 的減產協議。該協議要求共同減產 120 萬桶 / 日，成員國負責 80 萬桶 / 日減產，而非成員國則負責 40 萬桶 / 日的減產量額。

在其備受關注的月度石油市場報告中，OPEC 報告稱，上個月原油產量減少 751000 桶 / 日，下降主要是由沙烏地阿拉伯的貢獻，減少 468000 桶 / 日。