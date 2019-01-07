LINE Bank納北富銀消金大將黃以孟 掌籌備處執行長

連線商業銀行（LINE Bank）籌備處今 (7) 日宣布，由台北富邦銀行數位金融總處執行副總黃以孟出任籌備處執行長職務，黃以孟未來將直接跟 LINE Bank 籌備委員會報告，該人事案將自明 (8) 日起生效。

國內三組團隊為搶得純網銀執照進入白熱化階段，LINE Bank 在團隊大將劉奕成跳槽效力國家隊後，決定向第二大股東台北富邦銀行借將，由前北富銀執行副總黃以孟出任籌備處執行長，並於今天召開籌備委員會通過此人事案，

黃以孟從 2006 年起加入台北富邦銀行，期間先後執掌金控財富管理事業群執行副總經理、台北富邦銀行個人金融總處執行副總經理、台北富邦銀行數位金融總處執行副總經理等要職，是台北富邦銀行極為倚重的消金大將。

此外，黃以孟也曾在台新銀行、花旗投信與花旗銀行任職，對於銀行分行業務、境外財富管理、個人金融商品、消費金融商品、財富管理商品、信託、數位金融、信用卡、FinTech 等金融服務與法遵極具經驗，被 LINE Bank 視為是籌備純網銀的最佳人選。

LINE Financial 台灣董事長暨總經理陳立人表示，希望借重黃以孟過去在個人金融、數位金融、資產管理、國際化思維以及跨國團隊管理的專才，強化團隊組織。

陳立人期許，籌備團隊能在執行長黃以孟的領導下，延續 LINE 的企業使命，以創新金融科技推動普惠金融，縮短人與金融服務之間的距離，為台灣市場規劃出適合的金融服務與商業策略。