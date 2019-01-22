歐股盤後 ─  梅伊承諾脫歐更具彈性 中國GDP增速放緩 泛歐指數走低

歐股週一 (21 日) 幾全面收低，主要是受到中國最新 GDP 數據疲軟影響；英國首相梅伊向國會承諾對脫歐採更彈性的態度，促使英鎊兌美元大漲。

CNBC 數據顯示，泛歐 STOXX 600 指數下跌 0.19%，報 356.36；英國 FTSE 指數微漲 0.03%，報 6970.59；德國 DAX 指數下滑 0.62%，報 11136.20；法國 CAC 40 指數下跌 0.17%，報 4867.78。

泛歐 STOXX 600 指數 15 分鐘走勢圖 圖片來源：Investing.com

政經方面

中國國家統計局週一 (21 日) 公布，中國 2018 年國內生產總值 (GDP) 成長年增達 6.6%，自 1990 年以來最低。

去年第四季中國經濟下滑更劇，年增率達 6.4%。美中貿易衝突讓中國外強中乾的「紙老虎」經濟現形。

兩國目前除了智慧財產權議題懸而未解外，關稅議題也未見有進展，牽動全球投資者的情緒。

上週末美國總統川普表示，與中國的貿易協議很可能會發生，但否認美國正考慮取消對中國進口產品的關稅的假新聞。

State Street Global Markets 的 EMEA 宏觀策略部門主管 Timothy Graf 提到：「總體來說，中國的數據相對樂觀，沒有硬著陸的跡象。」

道明證券 (TD Securities) 策略師 Brittany Baumann 表示：「我們在亞洲市場看到的樂觀情緒似乎並沒有擴展到歐洲，本週開始反映仍存在的美中貿易發展和英國脫歐的下行風險。」

距離英國 3 月 29 日離開歐盟僅剩 2 個多月，英國首相梅伊週一 (21 日) 宣布將進行調整，試圖打破脫歐協議的僵局，讓歐盟進一步讓步，以避免出現「硬邊界」的情況。

梅伊提到：「一旦她的脫歐協議獲得批准，她將採取更加靈活、開放和包容的方式，讓國會、蘇格蘭和威爾斯政府參與與歐盟未來關係的談判。」

她在週三 (23 日) 將會見蘇格蘭首席大臣尼古拉 · 斯特金 (Nicola Sturgeon)，承諾在未來的脫歐談判中賦予蘇格蘭政府更重要的角色。

Smart Currency Business 外匯風險管理專家 John Marley 提到：「梅伊未能詳細說明 B 計畫，這可能成為國會控制的催化劑，最終使得脫歐延期、達成協議、甚至舉行第二次公投的可能性更大。」

匯市表現

在梅伊剛開始發言時，英鎊兌美元下跌，隨後「梅伊向國會承諾對脫歐會更具彈性」時，英鎊兌美元攀升至單日高點，突破 1.29 美元，收盤報 1.2888 美元。英鎊兌歐元報觸及 88.07 高位，上漲 0.2%，扭轉稍早跌勢。

英鎊兌美元 15 分鐘走勢圖 圖片來源：Investing.com

個股表現

電信類股是本週剛開始表現最差的股票之一，受到義大利電信 (Telecom Italia) 和法國電信商 Orange 等股票的拖累。

法荷航集團受到 Davy Research 將股票評級從「中性」上調至「跑贏大盤」，該公司週一股價一度飆高逾 10%。

隨著投資支出增加，德國化工巨擘漢高 (Henkel) 週一公布最新財報，並下調獲利預期，該公司股價收跌近 10% 至每股 87.56 歐元。