國票金、日本樂天純網銀戰隊確定 不邀其他股東加入 農曆年前遞件申請

金管會將釋出 2 張純網銀執照，日本樂天與國票金 (2889-TW) 今 (8) 日舉行純網銀發行人會議，會後國票金公告，樂天與樂天信用卡持股 51%、國票金則持股 49%，國票金將斥資 49 億元投資以樂天為主的純網銀，而該團隊將在農曆年前遞件提出純網銀申請。

國票金表示，雙方成立的純網銀將命名為「RAKUTEN INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK Co., Ltd. 」（樂天國際商業銀行），資本額新台幣 100 億元，而股東結構也大致底定，樂天的股權為 50%、樂天信用卡的股權為 1%、而國票金則是 49%。

目前國票金所推派的代表人仍由該金控董事長魏啟霖主導。至於金管會所要求申請的截止日為 2 月 15 日，但是國票金表示，該團隊將在農曆年前就提出純網銀申請，且暫時沒有要邀請其他股東加入的計畫。

而日本樂天則表示，樂天在台灣的業務已經拓展到信用卡、旅遊、跳蚤市場應用以及電子書等領域，台灣樂天的生態系統，已經形成以電子商務與信用卡業務為中心的強大生態體系，台灣成為日本樂天海外業務最重要的地區之一。

為了加強台灣的生態系統，日本樂天準備與國票金在台灣推出網路銀行服務，在獲得台灣金管會批准前提下，日本樂天銀行、樂天信用卡與國票金控，將會遵循必要的程序，在台灣提供純網銀服務。