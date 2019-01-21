【華冠投顧】大盤跳空收漲 量能不足怎麼看

#大盤短評：中長空，週線 B 波機率成型，多方防守看 9584，過年前安全期。

#盤勢分析

上週五分析時提到，本周重點有無補量，而今天大盤走出跳空缺口攻擊，但是量能持續無法突破千億，量能不足的狀況始終困擾台股，而距離封關剩下七個交易日，在 2019 年景氣預期下滑加上長達十一個天長假，在量能無法有效放大且同時盤面無明確主流的狀態下，買盤接下來可能會更觀望，同時今晚美股休市，明天美系外資也不參戰，要補量的機會更小，大家要有準備過完年再戰的心理準備。

#類股方面，週五分析提到光學股強勢 3406 玉晶光、3008 大立光大漲要留意今天可能會開高走低的狀況，這兩檔今天真的就都開高走低，光學股只剩下 3504 的揚明光今天續漲，但今天也到半年線反壓，整體延續性還是很差，單就光學股來說，三檔都追高就只有一檔有機會續賺，更別說是整個盤面，這也是我最近為甚麼一直強調輪動快速追高的風險，不是沒有續漲的，而是勝率太低，而今天低基期的被動元件早盤也有點火 6175 立敦一度大漲 6% 以上，2492 華新科也一度漲 3% 以上，但是最後都還是軟掉，所以還是建議短線買黑不買紅，若要追高一定要先看好風險距離。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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