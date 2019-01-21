【華冠投顧】「這樣選股」果然持續有好事發生 《3504揚明光》《3105穩懋》

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

近期 "大盤委賣張數" 維持偏高水位，但是在美股接連利多帶動下，被動式買盤仍推升台股向上墊高，今日大盤 + 53 點並一度挑戰 9900 點關卡，OTC 指數 + 0.64% 小幅突破上週高點，短線走勢比預期來得強。

今日台股價量關係呈現價創高、量不過高現象，江波分析呈現 "委賣張數" 持續墊高、"委買張數" 轉為縮減現象，期貨尾盤則出現向下摜壓動作，而在今晚美股休市情況下，明日將缺乏外部利多加持，故仍需提防短線因節前賣壓及丙種結帳出籠引發的回檔走勢。

＜操作策略＞

上週已提醒多頭控盤態勢不變，現階段賣壓偏重屬於正常現象，操作上避免追買高基期或正乖離偏大的個股，布局「基期較低或接近整理末段」的個股就容易有好事發生，像是上週三 (1/16) 免費贈送的最新多方口袋名單～【搶賺年終過好年】，便是這樣選出來了。

上週四【搶賺年終過好年】當中個股都拉回，昇楷在 Line@提醒布局機會來了，列名第一檔的《(名揚萬里)3504 揚明光》上週五立馬 9%，今日持續衝高約 7%，創近期新高 85；列在第三檔的《創意無限》也連續兩日走出創短高表現。

此外，上週五進場的學員私房菜蘋概股《3105 穩懋》，也是秉持同樣的操作邏輯，不但基期偏低，且法人在 1/4 大盤創波段低點當天開始沿路買進，上週四 (1/17) 更走出整理尾端悄悄轉強跡象，籌碼及線型結構跟《3504 揚明光》頗為類似

今日媒體雖刊出「砷化砷化鎵三雄、營運有壓」之 "利空" 新聞，但是昇楷盤前反倒在 Line@發文提醒「新聞中多數偏空訊息，市場之前已披露，可優先留意」，結果早盤鬼混一下就沿路拉升，最高 + 9.52% 來到 138，終場站上半年線。

其實「利空不跌、利多會漲」是近兩週台股、美股的寫照，不論是台股的指標股法說會還是美股的重量級企業公佈財報，之後都是同樣的反應。

例如 1/10 股王《3008 大立光》法說會展望不佳，結果沿路衝過頸線直到今天挑戰年線；1/15《2408 南亞科》法說會展望低迷（第一季合約價恐跌 20%、全年資本支出相較去年腰斬），結果隔日衝上季線；1/17 權王《2330 台積電》法說會展望保守，結果今天一度逼近季線...，族繁不及備載。

上述現象清楚說明目前趨勢是「多頭勢」，差別只是台股在農曆年前多了長假賣壓，以致多頭腳步較緩或輪動較快，預計農曆年後可望加快步伐跟上。但即便現階段類股輪動較快，只要抓住輪動的脈絡，搶賺年終過好年也不是太大的問題。

＜被動元件族群＞

今日被動元件三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》續創反彈新高，當中《2492 華新科》近期出現法人買、融資減、低量緩推現象，可視為本波領頭羊，後面若連龍頭《2327 國巨》也站上季線同時突破 12/13 大摩降評利空當天高點，便可完成型態上的「破底翻」走勢，整個族群將正式轉強。

＜強弱勢股＞

今日外資主控的權值股表現較強，內資著墨的族群中，部分被動元件、矽晶圓、MOSFET 個股亦有輪漲表現，如《6127 九豪》、《6175 立敦》、《3707 漢磊》、《3532 台勝科》、《6435 大中》... 等。

今日弱勢股中，Tesla 重挫造成台股供應鏈《3665 貿聯 - KY》、《8038 長園科》... 跟進大跌；離岸風電開發商沃旭發函供應鏈「停止執行合約」，引發《9958 世紀鋼》、《2013 中鋼構》、《3708 上緯投控》... 等指標股走跌。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。