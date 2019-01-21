【永豐期貨】台指選擇權盤後－美股連四漲激勵 台股收紅挑戰9900大關

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一上漲 43 點至 9864 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 25.4 點，電子期逆價差擴至 - 0.49 點，金融期轉為逆價差 - 0.75 點。現貨部分，三大法人買超 51.81 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 539 口至 26816 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 964 口至 53296 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 1264 口至 31168 口。

中美貿易談判持續出現樂觀發展推升美股上周表現亮眼，上週五美股三大指數再以大漲 1% 以上作收，三大指數與費半指數皆強勢收復季線，激勵週一亞股全面上漲，盤面上各權值股幾乎全數跳高開出，帶動加權指數跳空開高，不過隨後權值股出現輪動效應，台積電及最近疲弱的壽險雙雄富邦、國泰金開高後持續有買盤進駐，但大立光、國巨、台塑集團普遍都呈現開高拉回的調節賣壓，兩方力道相抵後指數在 9900 點上下進行震盪，不過隨著午盤過後美股電子盤擴大跌點，權值股普遍出現拉回賣壓，終場加權指數上漲 53.34 點或 0.542%，收在 9889.4 點，成交量能 921.17 億，較前一日縮減 58.04 億。今天亞股早盤都受美股週五的激勵走高，但不論陸港股、韓股都留了上影線，日股更是由紅翻黑，也一樣是受美股電子盤拉回影響，整體而言，目前市場普遍呈現跟著美股驚驚漲的格局。

選擇權分析

從週選擇權未平倉量觀察，最大量 OI 支撐壓力區由上週五的 9700~10000 點縮窄至 9800~10000 點，下檔支撐上移，而全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.33 升至 1.37，均反應籌碼面為偏多架構。雖然 VIX 指數小幅增加至 15.46，但仍是去年 10 月 5 日以來的相對低位。因此從選擇權狀況觀察，目前市場整體呈現略為樂觀的情緒。 (永豐期貨研調)

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