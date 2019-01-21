【華冠投顧】台股一步一步驚驚漲!萬點是壓嗎?會有紅包行情嗎?

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 4991 環宇 KY、4994 傳奇、3661 世芯 KY、6533 晶心科、2327 國巨。

台股盤勢分析:

萬點不是壓

在美股大漲下，台北股市早盤上漲 + 34 點開出，在台積電的領漲下，加權指數一度上漲 + 83 點，重返 9900 點關卡；可惜內資追價不積極，指數橫壓震盪，終場上漲 + 53 點作收，收在 9889 點，成交量 920 億。

加權指數重返 9900 點大關，萬點又是近在眼前!!『元月行情』我們從 1/4 規劃『破底翻』至今，指數已經差了六百點。市場氣氛也從『空頭來襲』，至今天已經出現『破底穿頭』言論；對於『回升行情』，武傑認為還言之過早。但是對於封關前的看法… 一如我們先前說的… 黑手不希望指數漲太快，但是外資又是多單滿手的結構。所以急漲、緩漲都不漲…『萬點不是壓』；年前鎖定好股，持續逢低佈局即可。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

6278 台表科、6220 岳豐、3105 穩懋、5299 杰力、3504 揚明光、8016 矽創… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

8104 錸寶、3665 貿聯 KY、6558 興能高、3615 安可、3687 歐買尬、5288 豐祥 KY… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。