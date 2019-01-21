【豐銀投顧】台股真的漲很多了嗎？

◆盤勢分析

台股從本波最低點 1/4 的 9319 點，起漲到今天的最高點 9919 剛好 600 點整！很多人包括筆者在內，都覺得有點漲的太多了。只是我們雖然看有可能拉回，但卻不看空行情。漲的到多不多只是我們個人的感覺。都是要比較才會出來的。筆者在 1/4 聽朋友說: 前一天有專家斷言大盤必定會跌破 9400 點，果然在 1/4 當天就跌破 9319 點。但筆者的看法卻是不必太悲觀，結果 9400 點當真跌破，正當朋友感嘆專家神準時，一問之下台知道所謂的專家是以「費波南希」係數來推估。除了推估 1/4 是賣點以外，也推出 1/7 是賣點。我們事後來看，1/4 是最低點往上彈，而 1/7 則是長紅起漲點！如果照所謂專家的看法，豈不是要賣在最低點？或是從起漲點開始就被軋到現在？

股市並不會規律的走，如果股市真的會每 3 天、5 天、8 天、13 天… 就出現專折，那還需要注意什麼國家大事嗎？外資、券商還需要那麼多的總經、產業分析師嗎？只要每個人都會數數，那麼每個人就都可以賺大錢了，不是嗎？實際上本波為什麼會一直漲，並不是什麼指標背離還是什麼費氏係數，而是筆者之前說過的二件事，一件事是中國降低存準率，另一件事則是美國今年升息將發緩。所以今天的行情未必如大家所看的那麼差，就算漲的不多，但應該也不致於出現太過離譜的重挫走勢。正因如此，美元貶而新興市場貨幣升，光是這兩點就足以讓亞股止穩了！台股反彈 600 點看似很大，但和港、韓、陸相比，其實還算小的，又何必畫地自限？

現階段雖然 5 日線與月線的正乖離正逐漸加大，但一方面國際情勢並沒有不利之處，另一方面動能也沒有失控。雖然我們認為還是有可能出現拉回走勢，但整體而言並未看空後續的行情。看起來很不可思議，為何各種指標都顯示盤勢有點過熱，但指數就是漲個不停？這是因為二大強國中、美採取寬鬆貨幣政策的力量凌駕於各種技術分析之上，這個時候拉回後還是建議逢低承接股票為宜，祝大家操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師