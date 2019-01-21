【華冠投顧】盤後分析：驚驚漲

劉彥良 分析師

雖然技術指標已經過熱，但在美中協商持續釋出好消息下，KD 出現高檔鈍化使得台股驚驚漲，見回不回。指數已回補 12 月初起跌以來的第二道空方缺口 9895 點，接下來將挑戰節一道空方缺口 10061 點。

電子股領漲，其中晶圓雙雄的台積電 (2330) 上漲 2.5 元或 1.14%、聯電 (2303) 上漲 2.63%，相關供應鏈的家登 (3680) 和閎康 (3587) 更大漲逾 5%。至於漲勢最整齊的則是 IC 設計，今天包括矽力 - KY(6415)和迅杰 (6243) 都攻上漲停，杰力 (5299)、智原(3035) 和愛普 (6531) 則大漲逾半根停板。

弱勢股方面，風電躉購費率出現爭議尚未解決，導致丹麥沃旭能源暫停投資計畫，拖累世紀鋼 (9958) 和上緯 (3708) 走弱。由於政策出現不確定性，建議投資朋友要先避開這個族群。

農曆年前倒數 7 個交易日，丙種會開始加重抽資金的力道，提醒投資朋友不要追高，而是要留意底部成型或橫盤整理結束，剛剛發動向上的個股來進行短線操作。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。