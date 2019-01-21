【華冠投顧】元月紅包行情旺旺旺!台表科(6278)漲停板!

上周五美股續漲，日 K 連 11 紅，周線連四紅，台股電金傳產等權值股帶領下，指數來到 9919 在創今年新高，終場上漲 53 點，以 9889 點作收，成交量 920 億元，價漲量縮。

美股上周五繼續大漲，台股直接開高續衝新高，可惜今日成量縮下來，因此盤勢仍會呈現震盪向上，大盤看法: 漲勢看支撐，5 日線 9816 點，10 日線 9757 點，月線 9662 點，季線 9753 點，守住支撐，可望持續震盪向上直到農曆年!

權值股方面，蘋概三雄今日以台積電 (2330) 表現最強勢，漲 2.5 元，漲幅 1.15%，來到 221 元；鴻海 (2317) 漲 0.4 元，來到 71.2 元；大立光 (3008) 由紅翻黑，失守 3800 元，跌 65 元，來到 3720 元。類股輪動快速，強勢族群 PCB，台表科 (6278) 漲停板 41.35 元，台光電 (2383) 上漲 3.8 元，漲 4.97%，台燿 (6274) 漲 3.42% 來到 96.9 元，聯茂 (6213) 漲 2.8%。弱勢風電族群，因離岸風電開發商暫停開發計畫的利空消息衝擊，世紀鋼 (9958) 下挫 4.99%，上緯投控 (3708) 跌幅 4.33%，中鋼構 (2013)、台船(2208) 下跌逾 2%。

元月行情旺旺旺! 波波高，指數今最高漲到 9919 點，從 9319..9919，轉眼間… 漲 600 點行情，今日量縮上漲，會再震盪，把握上車機會，類股輪動快速，務必掌握起漲買點，切忌追已大漲個股。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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