普生三箭齊發 今年力拼損益兩平

普生 (4117-TW) 今 (21) 日表示，今年開始將搶攻精準醫療與保健市場，透過體外診斷 (IVD) 和伴隨式診斷、大數據檢驗服務通路以及 P113 + 胜肽藥三大方面，今年力拼損益兩平，普生總經理林孟德表示，公司今年在檢測試劑服務中持續布局，也在「精準醫療」的市場再下一城。

林孟德表示，普生旗下不但有 B 肝、C 肝與 HIV 等檢測試劑，以及肝纖維化檢測，再加上血液循環腫瘤細胞 (CTC) 監測產品和服務 (myCTC) 等技術，尤其是服務端在台灣及美國皆有大數據臨床檢驗通路，不僅在精準醫療領域中做出成績，對普生也是相當重要的營收來源之一。林孟德直言，因為附加價值高，在服務方面的營收成長甚至超越試劑，今年服務方面的營收將從 25% 增加到 40% 至 50%。

林孟德指出，P113 + 胜肽藥方面，除了持續與合作夥伴克麗緹娜合作之外，旗下自有品牌「oh care 歐克威爾」產品也成功取得俄羅斯動畫《瑪莎與熊》授權，聯名推出包含牙膏、漱口水及口腔噴劑等兒童口腔保養、潔淨産品，今年也會繼續在電商平台與實體通路進攻母嬰市場，林孟德有信心，未來 P113 + 胜肽藥方面也能帶動營運動能。

普生自去年起也開始強化美國臨床實驗室接單，同時嚴格控管固定成本、人事費用及 RD 費用等，林孟德表示，美國實驗室在去年第 4 季達到損平，效益逐步顯現，今年在子宮頸癌、病毒真菌檢測方面也有新的收案，今年也可以持續期待。