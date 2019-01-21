〈外銀經濟展望〉渣打：台灣今年經濟成長恐放緩 全年GDP成長率2.5%

渣打銀行東北亞區經濟學家符銘財表示，在歷經去 (2018) 年經濟強勁成長後，預估今 (2019) 年經濟成長率將因此放緩，預估今 (2019) 年 GDP 成長率為 2.5%。

渣打銀行今 (21) 日舉行 2019 經濟展望說明會，對於台灣今年的經濟成長率表現，符銘財表示，外部阻力可能導致今年經濟成長面臨下修風險，但由於內需仍可提供一定的支撐力道，預料將有助於減輕經濟成長下修的風險。

在美中貿易戰部分，符銘財表示，中國是許多台灣出口生產商的最大離岸製造基地，因此中美貿易緊張局勢升級可能會吸引投資者考慮將生產基地重新安置回台灣，而隨著政府最近宣布增加工業用地供應的措施，確保穩定的電力供應，以及對符合特定要求的潛在投資提高外國勞工的配額，都可能加快台商回台投資的腳步。

在利率政策部分，渣打表示，從中央銀行最新的會議紀錄來看，預期央行應該會維持謹慎基調不變，主要是全球貿易緊張、新興市場波動劇烈，央行仍會對利率政策保持謹慎，今年維持利率政策不變機率大。

另外，部分央行政策委員提到負產出缺口，並預期今年國內增長放緩以及溫和的通貨膨脹，同時進一步強調政策制定者需要及時了解全球金融和經濟狀況，這些也需謹慎留意。