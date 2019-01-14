遠傳推新小音箱 預期銷量將成長2至3倍

遠傳電信 (4904-TW) 今 (14) 日舉辦新品發表會，推出 2 款新型攜帶式音箱「小愛講」與「小狐狸」搶攻智慧音箱市場，遠傳個人用戶群數位服務處副總陳萍坽表示，小型音箱攜帶方便，符合現代人時常外出的需求，預期「小愛講」與「小狐狸」的銷售量，能達先前推出的「愛講智慧音箱」銷售量的 2 至 3 倍。

陳萍坽表示，去年 6 月推出的「愛講智慧音箱」，在半年內就達到 2 萬台的銷售量，這一次推出小型智慧音箱，除了方便、好攜帶，功能上也更多元，除了詢問天氣、空氣品質、外出叫車等等，還加入多語言翻譯、音樂平台串流與有聲書應用，陳萍坽說明，希望未來「小愛講」與「小狐狸」的定位不再只是智慧音箱，而是智慧家庭的小幫手，讓銀髮長者到孩童皆能輕鬆使用。

陳萍坽強調，這一次 CES 展在智慧家庭領域上，各家廠商在軟硬體方面都有許多著墨，她形容是智慧家庭裝置「百花齊放」的一年，但在缺乏整合的狀況下，裝置不能連接使用，智慧家庭也就只是一個概念；不過遠傳身為電信商，擁有通路、 銷售與客戶的管道，自然也不能在趨勢中落後。陳萍坽期許，遠傳雖然不能做到唯一，但未來希望朝第一的目標努力，並跟不同品牌有整合的合作機會。

陳萍坽指出，遠傳深耕大數據、人工智慧與物聯網的「大人物」布局，希望能讓新推出的「小愛講」與「小狐狸」落實智慧家庭概念，目前的行銷策略為新舊產品並行，等小音箱通路佈建成熟後，將會全力推動小音箱的市場。