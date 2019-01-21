中華電實現國內首個透過空中無線介面5G NSA架構端到端實網連線

中華電信 (2412) 攜手愛立信 (Ericsson) 實現國內首個透過空中無線介面 5G 非獨立組網 NSA(Non-Standalone)架構連線展示，領先國內業界實現從 5G 終端裝置、5G 基地台、4G/5G 雙連結 (DC, Dual Connectivity) 以及 5G 核心網 (EPC) 端到端整合連線，為 5G 發展樹立重要里程碑。NSA 架構為 3GPP 國際標準組織所制定的第一階段 5G 標準，是目前國際 5G 商用發展的主要架構。本次 5G NSA 實網連線採用 100MHz 大頻寬、新型的大規模主動式陣列天線(AAS)，並於 3.5GHz 國際熱門頻段透過空中介面成功完成 5G 終端、基地台與核心網路的串整與實網連線。5G 實驗網路後續也將做為研發測試與應用開發環境，提供中華電信領航隊廠商成員進行 IoDT(Interoperability Development Testing, 互通性開發測試)，共同推動 5G 產業發展與創新應用。



中華電信總公司執行副總經理林國豐表示，5G NSA 架構端到端成功串整為 5G 商用發展重要里程碑，也顯示中華電信持續扮演國內 5G 領頭羊角色。今年後續會在南港北部流行音樂中心等多個 5G 實驗場域整合發展跨領域應用，以及與相關垂直行業合作，加速更多創新應用落地。



台灣愛立信總經理何可申表示，5G 將改變工作、互動、學習和娛樂的方式，透過與中華電信密切合作，讓台灣的行動用戶與企業可以更快體驗到新技術帶來的顛覆性服務。愛立信的 5G 產品組合，可以支援符合 3GPP 標準的 5G NR 技術，讓電信業者能夠更快進行 5G 商用網路的部署。



中華電信結合經濟部 5G 辦公室、工研院、資策會共同發起成立「台灣 5G 產業發展聯盟–中華電信領航隊」，結合國內外網通、設備大廠建立 5G 生態系。預計於今年上半年提供廠商成員測試場域，進行 5G 產品整合測試與應用開發，並以實現 2020 年 5G 預商用服務為目標。