中華電去年底4G基地台為業界最多 蟬聯Speedtesta台灣行動網速冠軍

中華電信 (2412) 今(17)日表示，繼 2018 年底獲國際報告權威機構 OpenSignal 公布調查報告「4G 下載速度」及「整體下載速度」獲業界雙料冠軍，蟬聯第一。國際權威測速領導品牌 Ookla 旗下知名網站 Speedtestâ 於 16 日公布台灣行動網速最新調查結果，中華電信蟬聯 2018 年下半年「台灣行動網速第一名」大獎。依據 Speedtestâ 網站所公布，2018 年下半年台灣電信業者行動網路報告，是採集全台 74 萬台裝置、超過 696 萬次測量樣本，所分析出來的報告結果，其測試結果亦獲國內外媒體大量引用。分析報告顯示，中華電信行動平均下載速度遠超越同業達 26%-219%，而且速度得分較上半年成長 14%，下載速度更相較上半年成長 14% 達 53.89Mbps，成長幅度皆為業界之冠。而手遊族群最在意的「低延遲度」達 25ms，也為業界之冠。



依據通傳會公布最新全台 4G 基地台數量，中華電信在 2018 年 12 月底達 14,599 台，為業界最多，且在全台各縣市佈建數量均為第一，相較同年 7 月底成長 12%。由於基地台數量持續大幅超越同業，4G 網路品質也大幅躍進。



中華電信董事長鄭優表示，蟬聯 Speedtestâ、OpenSignal 下載網速冠軍的殊榮，是客戶對中華電信最大的肯定。中華電信行動通信分公司總經理陳明仕表示，2019 年，為更能提升尖峰時刻客戶下載速率，4G 將持續建設高頻段基地台 (1800MHz 及 2600MHz)，同時特別針對全台超過 500 處人潮密集區域，運用中華電信擁有全台 4G 最大頻寬資源，獨家提供高速基地台 6CC 技術，讓客戶對行動品質提升更有感。