布局行動物聯網 中華電與台肥合作智慧養殖溫度監測

中華電信 (2412) 積極發展行動物聯網宣布與台肥 (1722) 共同合作，推出「智慧養殖溫度監測專案」，透過導入行動物聯低功耗網路 (NB-IoT) 創新技術，在台肥花蓮深層海水園區 (D-Park 園區) 提供自動化監測解決方案，以自動化方式監測海水品質與溫度，讓園區中海藻類的繁殖在穩定的環境下成長茁壯。透過行動物聯網的智慧監測，除了節省人工成本，還能解決因人工監測造成養殖溫度的不穩定，大大提升整體養殖藻類產量。「智慧養殖溫度監測專案」是台肥與中華電信合作多個行動物聯網專案的其中一項。在台肥花蓮深層海水園區(D-Park 園區)，以藻桶養殖方式，抽取 662 公尺深之海洋深層水至地面蓄水槽，再透過重力原理將海水分流至三個階段區，分區繁養不同藻與蝦類。在與中華電信行動物聯網合作之前，都是透過人工調節水閥控制每個藻桶的水流量與量測水溫，以設定海藻合適的生長溫度條件。但在導入「智慧養殖溫度監測專案」後，中華電信行動物聯網可 24 小時自動監測養殖環境，除了節制用水成本，還能讓產值更穩定。



「智慧養殖溫度監測專案」第一階段將先導入中華電信 NB-IoT 通訊技術、重點佈建藻桶水溫監測設備、採用 IoT 大平台蒐集數據，以及智慧農漁業管理系統；第二階段再導入微氣象站與更多藻桶水溫監測設備。透過中華電信行動物聯網之技術，將以更精簡的人力執行更精準有效的養殖環境監測，未來也將擴大應用場域，持續貢獻台灣農漁業的智慧升級。



中華電信行動物聯網在雲 (平台)、管(網路)、端(設備) 具有三大服務優勢，其中雲平台提供最完善的電信資安等級「CMP 連線管理平台」，而在網路上中華電信為全國最大網、涵蓋廣與下載速度快，加上全台第一家同時提供 NB-IoT 及 Cat-M1 兩種通訊技術供客戶選擇的優勢，讓傳統養殖業有效透過中華電信行動物聯網進行管理與監測，進而提高水產品產值與品質。



中華電信深耕行動物聯網多年，已有多項應用成功導入智慧城市、智慧農業、智慧工業、智慧交通等的成功案例，並透過雲、管、端等全面性地發展整套智慧監測解決方案，提升國內廠商感測設備研發能力、增加傳統養殖業收益，創造多贏局面，提升台灣養殖業的國際競爭力。