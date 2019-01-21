Tesla、Apple加持 麗正價值大爆發

麗正 (2302) 過去 20 年來低調轉型，這幾年積極切入智慧型手機、車用電子等領域轉型有成，到去年第三季單季毛利率已拉高到 38.03%，負債比率更降至 18.22%，財務結構好轉且已具備配息能力。展望今年，受惠跨足到 5G、車電、雲端、AI 等領域，並打入國際大廠如 Apple、LG、Panasonic、Tesla、Toyota 供應鏈，去年底罕見舉辦法說，透漏未來聚焦包括人工智能 / 機器人 / 智能家居，區塊鏈 / 挖礦機，雲計算 / 5G 基地站，大數據，以及電動車 / BMS/ECU/BMU / 充電樁等 5 大領域，法人估在高毛利新產品出貨挹注下，麗正今年營運在去年轉盈後可望大幅成長，同時今年第二季可望恢復信用交易。



除了基本面明顯好轉、財務結構大幅改善外，麗正更是具有閒置中的龐大土地資產，除了土城廠生產基地 1402 坪，市值近 10 億元之外，公司資產負債表中尚有一筆不動產列於『投資性不動產』會計科目之下，經查證該筆不動產為公司 25 年前在台中取得約 1.7 萬坪土地，原本當初規劃作為焚化爐之外，因為政策改變而作罷，目前閒置中，由於該地段緊鄰中科，從去年第三季財報揭露公允市價高達 18 億元來看，以麗正目前股本 16.63 億元計算，每股價值已超過一個股本。



麗正目前股票總市值約 16～17 億元，若被同業或大戶相中，只要花 16 億元就能買下麗正所有股權，屆時再賣掉台中土地，不但可以馬上收回成本 16 億元，還淨賺近 2 億元現金收入。不僅如此，更免費奉送麗正目前土城工廠土地、建物以及包括土城，上海，浙江等生產線，以及這幾年來打拼累積爭取來包括 Apple、Tesla、Toyota 等國際大廠對於生產線及產品的認證，甚至直接切入國際大廠供應鏈，是相當划得來的一筆交易。



近期光寶科 (2301) 股價奮發向上，旗下子公司敦南 (5305) 也是整流二級體廠商，敦南轉投資一籮筐，光寶科總市值 1000 億元，敦南總市值也高達 100 億元，就規模來看，麗正股價 10 元的總市值微不足道，若未來麗正的真正價值能被彰顯，且能夠吸引類似光寶集團這種本業與麗正相關的公司與之相互結盟，將可望產生雙贏局面。



換句話說，麗正過去 20 年票面 10 元是天花板，如今麗正擦亮招牌後，被購併的戰略價值大幅提升，票面 10 元將成為堅實的厚地板，若其基本面能進一步從轉機蛻變成高成長，那麼股價在票面以下被壓抑 20 幾年的麗正，股價未來上檔空間相當寬廣。