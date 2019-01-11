麗正轉型跨足5G、AI、電動車 法人估今年EPS挑戰0.5～1元

麗正 (2302) 光看股票代號就知道是相當「資深」的上市公司，事實上，麗正是台灣老牌二極體廠，產品包括整流二極體、蕭特基二極體、高效率二極體、橋式整流器、TVS/ESD/Zeners 等，過去營運狀況不佳，長期營運表現乏善可陳，股價也都處於票面以下。不過這幾年來，麗正積極切入智慧型手機、車用電子等領域轉型有成，到去年第 3 季單季毛利率已拉高到 38.03%，負債比率更降至 18.22%，去年營運可望轉虧為盈。



公司上個月罕見舉辦法說，接露未來將聚焦 5 大拓展領域，包括人工智能 / 機器人 / 智能家居，對應產品為橋式整流器、ESD 以及 MOS；區塊鏈 / 挖礦機，對應橋式整流器以及 MOS；雲計算 / 5G 基地站，產品包括橋式整流器、MOS 以及 TVS；大數據，產品為橋式整流器、MOS 以及 TVS；以及電動車 / BMS/ECU/BMU / 充電樁，產品為橋式整流器、MOS、TVS 以及 SiC 等，法人估在高毛利新產品出貨挹注下，麗正今年獲利可望倍增，全年 EPS 挑戰 0.5～1 元，同時每股淨值可望在今年第 1 季，甚至最快於去年底就可達 10 元，今年可望恢復信用交易。



雖然法說會後沒有受到市場關注，但跨足到 5G、車電、雲端、AI 等領域，並打入國際大廠如 Apple、LG、Panasonic、Tesla、Toyata 供應鏈，加上低價轉機成長特質等符合現階段選股標準，近期已有買盤卡位，在資金湧進下激勵麗正股價連續長紅棒突破所有均線反壓，配合日、周、月 KD 形成黃金交叉，短線應有利股價先往 10 元票面推升。