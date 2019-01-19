刺激消費 中國發改委點名汽車與家電

為刺激消費，優化經濟結構，以及有效因應中國經濟下滑的壓力，1 月 18 日，中國發改革、商務部、國家市場監管總局在北京聯合召開會議。會議強調中國政府將因地制宜，刺激汽車及家電消費，並在一定的條件下要求各地方政府擴大政策支持力道，滿足民眾對於綠色智慧汽車和家電的消費需求。

圖: 東方財富網。汽車類股周線

圖: 東方財富網。家電類股周線

此外，會議中針對提升消費品質則強調，過去中國消費著重在「量」的層面，目前已經朝向追求「質」的提升。各地應強化產品和服務 SOP，提高產品品質，達到消費升級的計劃。

同時要確實執行減稅降費的政府政策，保障民眾收入，及穩定物價，提升一般民眾消費能力。落實養老、居家照護等生活性服務業的稅收優惠政策，落實並擴大文化、旅遊、體育等領域土地使用政策，建構出有利於商業零售創新發展的制度。

最後，在改善消費環境方面。要求各地政府加速規劃道路、能源等建設不足之處，推動環境整治，擴大市場監管和執法力道，維護消費者權益。

隨著農曆春節到來，會議針對春節期間消費旺季也提出要求，各地方政府，及相關部門應確實做好春節市場供應穩定，加強生活必需品和重點商品的監測。特別要打擊操縱市場價格與囤貨哄抬價格等違法行為，確保產品價格平穩。

一般來說，春節期間中國肉品消費量較多，加上非洲豬瘟減少豬肉供應量，可能連帶將影響春節中國各類肉品價格上漲的情況。而食品類物價是影響中國 CPI 強弱的重要因素，也是民生必需，因此中國政府特別強調在這類的價格監管機制。